Još jedan suigrač prozvao Ronalda: 'On je ovdje da pomogne, kao i svaki drugi igrač'

Portugalski reprezentativac Francisco Conceição odbacio je tvrdnje da se igra portugalske reprezentacije podređuje Cristianu Ronaldu te poručio kako u momčadi ne postoji nikakva obveza da se lopta dodaje isključivo legendarnom kapetanu.

Uoči utakmice protiv Uzbekistana, koja bi mogla biti ključna za nastavak portugalskog puta na Svjetskom prvenstvu, krilni napadač Juventusa govorio je o ulozi Ronalda u reprezentaciji i atmosferi unutar momčadi nakon razočaravajućeg remija protiv DR Konga.

"Što se tiče postizanja golova, Cristianu nema ravnog. No ne osjećamo nikakvu potrebu ni obvezu dodavati mu loptu. Ja je dodajem onome tko je u najboljoj poziciji. On je ovdje da pomogne, kao i svaki drugi igrač", rekao je Conceição.

Iako je naglasio da Ronaldo nema poseban tretman na terenu, nije skrivao koliko cijeni njegov doprinos reprezentaciji i profesionalni pristup.

"On je primjer, zbog svoje karijere i gladi za pobjedom koju pokazuje svaki dan. Na svakom treningu je motiviran kao da mu je posljednji."

Conceição smatra da upravo Ronaldov mentalitet treba biti inspiracija ostatku momčadi.

"Ako je on toliko toga postigao i dalje pokazuje toliku želju, naša mora biti još veća. On je samo još jedan igrač koji je ovdje da pomogne; trebamo svakog pojedinca kako bi momčad funkcionirala", dodao je portugalski reprezentativac.

Portugalci su pod pritiskom nakon što su u prvom nastupu na turniru odigrali samo 1:1 protiv DR Konga, rezultata koji je izazvao brojne kritike u domaćoj javnosti. Conceição priznaje da momčad mora brzo reagirati i pokazati znatno bolje lice.

"Prije nego što damo odgovor drugima, moramo sami sebi pokazati da smo sposobni reagirati. Želimo da ovaj trenutak što prije prođe", poručio je.

Posebnu pažnju nakon prve utakmice privukao je upravo Ronaldo. Portugalski kapetan tijekom susreta imao je vrlo malo kontakata s loptom, svega 25, što je otvorilo raspravu o njegovoj ulozi u reprezentaciji i načinu na koji ga suigrači koriste.

Dodatne reakcije izazvala je i izjava mladog veznjaka João Neves, koji je nakon remija poručio:

"Znamo što je Cristiano učinio za nas, za našu reprezentaciju i za svjetski nogomet. Ali u ovom trenutku, i on i mi znamo da nema razlike. On je samo još jedna osoba ovdje da pomogne. Ne razlikuje se od ostalih. Tu je da pridonese, baš kao i svi mi."

Portugal će protiv Uzbekistana tražiti prvu pobjedu na prvenstvu, a istodobno pokušati utišati kritike koje su se pojavile nakon neočekivanog kiksa na otvaranju turnira.