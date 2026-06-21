Kyle Walker i Annie Kilner dobili peto dijete - Je li rođenje kćeri spas za brak uništen prevarama?

U svijetu u kojem se privatni životi sportskih zvijezda seciraju pod nemilosrdnim svjetlima reflektora, rijetko koja priča nosi težinu drame, izdaje i potencijalnog iskupljenja kao ona Kylea Walkera i Annie Kilner. Nekadašnji prototip moćnog nogometnog para, čija je ljubavna priča započela još u tinejdžerskim danima u Sheffieldu, nedavno je objavio dolazak svog petog djeteta. Annie je, nakon tjedana medijskih nagađanja, potvrdila sretnu vijest na Instagramu jednostavnom objavom:

- Oduševljeni smo što očekujemo našu djevojčicu. Dodala je i poruku namijenjenu javnosti koja je mjesecima pratila svaki njihov korak. Neću se baviti špekulacijama ili dramom oko tako osobnog, privatnog i sretnog trenutka za mene i moju obitelj.

Dolazak kćeri, nakon četiri sina - Romana, Riaana, Reigna i Rezona - doživljava se kao simbol novog početka, svježe stranice u knjizi ispisanoj suzama i optužbama.

Ovaj sretni trenutak oštar je kontrast kaosu koji je vladao početkom 2024. godine. Njihov brak, sklopljen 2021., našao se na rubu propasti kada je otkriveno da je Walker, tada zvijezda Manchester Cityja, otac dvoje djece s influencericom Lauryn Goodman. Iako je javnost već znala za njihovog sina Kaira, rođenog tijekom Walkerovog i Annienog privremenog prekida, prava bomba eksplodirala je na Božić 2023. godine. Dok je Walker igrao utakmicu za City, Annie je na svom mobitelu primila poruku koja joj je srušila svijet.

- Hej, Lauryn je. Samo sam ti htjela brzo reći da je Kyle otac naše kćeri - stajalo je u poruci.

Otkriće da Walker ima i kćer, Kinaru, s istom ženom, i to dok je Annie bila trudna s njihovim četvrtim sinom, Rezonom, bilo je previše. Uslijedio je neizbježan slom. Walker je izbačen iz njihovog raskošnog doma u Cheshireu vrijednog 3,5 milijuna funti, a Annie je, slomljena i ponižena, podnijela zahtjev za razvod. Sam Walker kasnije je u rijetkom i iskrenom intervjuu priznao težinu svojih postupaka.

- Učinio sam užasne stvari i preuzimam punu odgovornost. Nanio sam mnogo boli mnogim ljudima. Donosio sam idiotske odluke. Jedina osoba koju treba kriviti sam ja. Žao mi je jer se ovo jednoj obitelji ne bi smjelo dogoditi - rekao je tada, ali njegove su se riječi isprike činile kao slaba utjeha u moru javne sramote.

Stoga ne čudi da bliski prijatelji i obitelj opisuju ovu, petu trudnoću kao potpuno drugačije iskustvo. Izvori za Daily Mail navode kako je Annie sada napokon mogla uživati u trudnoći, za razliku od prethodne.

- Prošli put kad je bila trudna s Rezonom, tada je izašla vijest o Kyleovom tajnom djetetu s Lauryn, što ju je stavilo pod ogroman stres. Ovaj put stvari ne mogu biti drugačije. Annie i Kyle su na puno boljem mjestu, uložili su golem napor u obnovu braka i povjerenja, a ona vjeruje da je nova beba svježi početak za sve njih - rekao je jedan neimenovani izvor.

Ta nada u novi početak bila je pokretačka snaga njihova pomirenja. Navodno je upravo Annie, nakon što se Walker vratio iz Italije, jasno dala do znanja da želi još jedno dijete kako bi njihova obitelj bila potpuna i kako bi konačno stavili probleme iza sebe. Iako su njihovi najbliži isprva bili šokirani viješću o trudnoći, svjesni da još uvijek postoje neriješena pitanja među njima, svi su im pružili podršku.

Njihov put do pomirenja bio je popločan ne samo privatnim bitkama, već i vrlo javnim, sudskim obračunom koji je dodatno razotkrio toksičnu prirodu Walkerove afere. U pravnoj bitci za alimentaciju, Lauryn Goodman je od Walkera, koji zarađuje oko 160.000 funti tjedno, tražila nevjerojatne iznose. Njezini zahtjevi uključivali su 31.000 funti za umjetni travnjak, tvrdeći da njezina kći Kinara pokazuje talent za nogomet, 30.000 funti za klimatizaciju, automobil vrijedan 70.000 funti koji bi se mijenjao svake tri godine, automobil za dadilju te godišnju alimentaciju od 150.000 funti. Sudac Edward Hess oštro je osudio njezine zahtjeve, opisavši ih kao "nezasitnu pohlepu" i ustvrdivši da je pokušala tretirati nogometaša kao "otvoreni čekovnik".

U jeku medijske oluje, Walker je potražio utočište u Italiji, odlaskom na posudbu u AC Milan. Taj potez bio je više od sportske odluke; bio je to pokušaj bijega od nemilosrdne pažnje britanskih tabloida i stvaranja prostora za rješavanje privatnih problema. Međutim, drama ga je pratila i tamo, jer je Lauryn Goodman na društvenim mrežama suptilno najavljivala da bi se i ona mogla preseliti u Italiju kako bi bila bliže njemu "zbog djece". Ipak, posudba nije rezultirala trajnim transferom. Walker se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo i potpisao za novog prvoligaša Burnley. Ovaj povratak na sjeverozapad Engleske omogućio mu je ključni korak - povratak u obiteljsku kuću u Cheshireu, gdje je započeo težak proces obnove odnosa s Annie i njihovim sinovima. Upravo je taj povratak kući bio prekretnica. Par je navodno krenuo na terapiju i vodio teške, ali iskrene razgovore kako bi pokušali premostiti jaz koji je stvorila izdaja.

Njihovi napori nisu prošli nezapaženo. Prijatelji su opisivali kako su se "borili zubima i noktima" da spase svoj brak, unatoč svemu. Jedan od najočitijih znakova otopljenja odnosa dogodio se kada je Annie, prilikom pokretanja svoje nove linije nakita, po prvi put od izbijanja skandala javno upotrijebila prezime Walker. Njezina objava na Instagramu, na kojoj je reklamirala dijamantnu narukvicu, glasila je:

- Demure. Osnovale Annie Walker i Sophie Haynes.

Za mnoge je to bio jasan signal da je spremna oprostiti i krenuti dalje kao obitelj. Izvori bliski paru tvrde da su sada "bliži nego ikad" te da im je vijest o dolasku petog djeteta donijela neizmjernu radost. Njihova četiri sina, kako se navodi, oduševljena su što će dobiti novog brata ili sestru i već naveliko pričaju o tome. U skladu s obiteljskom tradicijom, ime prinove također će početi slovom "R", iako konačna odluka još nije donesena.

Ipak, dok obitelj Walker-Kilner slavi novi život, sjena prošlosti i dalje se nadvija nad njima. Lik Lauryn Goodman ostaje neizbježna konstanta u njihovim životima, a Annieni prijatelji i obitelj, kako je rekao jedan izvor, "pripremaju se za njezinu reakciju na vijest o bebi". S obzirom na njezino dosadašnje ponašanje, strahuju da bi situacija ponovno mogla postati neugodna i kaotična. Nakon blistave karijere u kojoj je s Manchester Cityjem osvojio šest naslova prvaka Engleske i Ligu prvaka, te upisao 96 nastupa za englesku reprezentaciju, sada se nalazi u smiraju karijere gdje je obitelj postala apsolutni prioritet.