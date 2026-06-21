UŽIVO Iranci tražili isključenje za Lukakua, njihova himna izviždana (0:0)

Tielemans je pucao s desne strane u bliži kut, ali Beirenvand još jednom spreman.
Sjajna prigoda za Iran. Nakon ubacivanja iz auta, lopta je došla do Kanaanija, koji snažno puca iz voleja, no Courtois čudesno brani.
Trossard je prošao po lijevom krilu i dao povratnu loptu za De Bruynea. Njegov udarac završio je u bloku, no lopta se odbila za Meuniera, čiji udarac s 5-6 metara sjajno brani Beirenvand.
Lukaku je pokušao doći do lopte, no žestoko je nagazio golmana Beirenvanda po nozi i vratu. Dobio je žuti karton iako su Iranci tražili crveni.
Počela je utakmica.
Nadalje, iranski nogometni savez žalio se FIFA-i zbog strogih putnih ograničenja u SAD-u za SP 2026.
Belgijska zvijezda Jeremy Doku propušta utakmicu SP-a protiv Irana zbog bolesti. Također, našao se u središtu pažnje jer planira napustiti kamp kako bi prisustvovao rođenju djeteta.
Prijenos je na HRT-u 2.
BELGIJA: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin, Tielemans - Saelemaekers, De Bruyne, Trossard - Lukaku
IRAN: Beirenvand - Hardani, Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Hajsafi - Yousefi, Ezatolahi, Mohebi, Nemati - Taremi
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