UŽIVO Iranci tražili isključenje za Lukakua, njihova himna izviždana (0:0)

U TORONTU

Hrvatska igra na 'najgorem' stadionu SP-a: Navijačima neće biti dobro kada vide kako izgleda

Na internetu su objavljene mnoge snimke koje idu u prilog tezi da stadion u Torontu nije kvalitetan, kakav se očekuje od najvećeg nogometnog turnira na svijetu. Na snimkama koje su objavili ljutiti navijači vidi se kako su montažne tribine poružnile izgled stadiona izvana i otežale pristup ulazima s jedne strane travnjaka