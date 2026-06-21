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UŽIVO
Belgijci nastupaju bez zvijezde od 75 milijuna eura, Iranci se žalili Fifi
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VL
Autor
Stjepan Meleš
BELGIJA - IRAN

UŽIVO Iranci tražili isključenje za Lukakua, njihova himna izviždana (0:0)

FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Iran
JESSIE ALCHEH/REUTERS
21.06.2026. u 20:55
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BELGIJA
0-0
IRAN
SVJETSKO PRVENSTVO, 21:00, INGLEWOOD, SAD
22'

Tielemans je pucao s desne strane u bliži kut, ali Beirenvand još jednom spreman. 

14'

Sjajna prigoda za Iran. Nakon ubacivanja iz auta, lopta je došla do Kanaanija, koji snažno puca iz voleja, no Courtois čudesno brani. 

9'

Trossard je prošao po lijevom krilu i dao povratnu loptu za De Bruynea. Njegov udarac završio je u bloku, no lopta se odbila za Meuniera, čiji udarac s 5-6 metara sjajno brani Beirenvand.

Žuti karton
3' (Žuti karton )

Lukaku je pokušao doći do lopte, no žestoko je nagazio golmana Beirenvanda po nozi i vratu. Dobio je žuti karton iako su Iranci tražili crveni. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

Nadalje, iranski nogometni savez žalio se FIFA-i zbog strogih putnih ograničenja u SAD-u za SP 2026.

Belgijska zvijezda Jeremy Doku propušta utakmicu SP-a protiv Irana zbog bolesti. Također, našao se u središtu pažnje jer planira napustiti kamp kako bi prisustvovao rođenju djeteta.

Prijenos je na HRT-u 2. 

SASTAVI

BELGIJA: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin, Tielemans - Saelemaekers, De Bruyne, Trossard - Lukaku

IRAN: Beirenvand - Hardani, Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Hajsafi - Yousefi, Ezatolahi, Mohebi, Nemati - Taremi

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