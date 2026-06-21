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SJAJNE SCENE U KANADI

VIDEO Dinamovac i hajdukovac pozirali zajedno pa ljubili grbove, postali su viralni hit

SP 2026 Mississauga: Fenomenalan susret hrvatskih navijača, Dinamovac ljubio grb Hajduka a Hajdukovac Dinama
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autori: Tomislav Dasović, Stjepan Meleš
21.06.2026.
u 20:02

Naš novinar uhvatio je i jedan vrlo zanimljiv trenutak u kojem su se zagrljeni fotografirali navijač Dinama i Hajduka, odnosno ljubili su grbove inače najvećih HNL rivala

Hrvati iz Toronta i okolice okupili su se na pikniku u Kamber Parku u Mississaugi. Ima ih par stotina, bili su na svetoj misi na otvorenom koju je služio velečasni Filip Pavlović. 

Dakle, velečasni Pavlović održao je misu u Župi hrvatskih mučenika te je nakon toga organiziran godišnji piknik povodom Dana očeva gdje su se okupili i druzili mnogi Hrvati. Na ovom mjestu, u parku župe cesto se organiziraju druženja Hrvata, a za vrijeme prvenstva tu će se gledati utakmice i navijati za Hrvatsku.

Naš novinar Tomislav Dasović uhvatio je i jedan vrlo zanimljiv trenutak u kojem su se zagrljeni fotografirali navijač Dinama i Hajduka, odnosno ljubili su grbove inače najvećih HNL rivala. Kako je to izgledalo, pogledajte ispod u videu.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Toronto

Komentara 4

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GH
Gholum
21:14 21.06.2026.

Bravo!

Avatar FACA00
FACA00
20:27 21.06.2026.

Mogli su jedan drugome platiti piće

VE
Veber10
20:54 21.06.2026.

alkohol čini čuda

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