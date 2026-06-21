VIDEO Dinamovac i hajdukovac pozirali zajedno pa ljubili grbove, postali su viralni hit

Hrvati iz Toronta i okolice okupili su se na pikniku u Kamber Parku u Mississaugi. Ima ih par stotina, bili su na svetoj misi na otvorenom koju je služio velečasni Filip Pavlović.

Dakle, velečasni Pavlović održao je misu u Župi hrvatskih mučenika te je nakon toga organiziran godišnji piknik povodom Dana očeva gdje su se okupili i druzili mnogi Hrvati. Na ovom mjestu, u parku župe cesto se organiziraju druženja Hrvata, a za vrijeme prvenstva tu će se gledati utakmice i navijati za Hrvatsku.

Naš novinar Tomislav Dasović uhvatio je i jedan vrlo zanimljiv trenutak u kojem su se zagrljeni fotografirali navijač Dinama i Hajduka, odnosno ljubili su grbove inače najvećih HNL rivala. Kako je to izgledalo, pogledajte ispod u videu.