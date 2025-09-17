Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
POTVRĐENO

Još jedan španjolski trener stigao u HNL, preuzima momčad Istre

Oriol Riera
NK Istra
VL
Autor
Hina
17.09.2025.
u 11:18

Riera dolazi iz španjolskog trećeligaša Unionistasa, koji je preuzeo prije dva i pol mjeseca i s kojim je imao ugovor do lipnja sljedeće godine. Prije toga vodio je španjolske četvrtoligaše Esteponu i Tudelano, a njegov omiljeni taktički sustav je 4-2-3-1.

Hrvatski nogometni prvoligaš Istra 1961 dobio je novog trenera, a riječ je o 39-godišnjem Španjolcu Oriolu Rieri, objavljeno je u srijedu na internetskom portalu pulskog kluba.

Riera dolazi iz španjolskog trećeligaša Unionistasa, koji je preuzeo prije dva i pol mjeseca i s kojim je imao ugovor do lipnja sljedeće godine. Prije toga vodio je španjolske četvrtoligaše Esteponu i Tudelano, a njegov omiljeni taktički sustav je 4-2-3-1.

Na trenerskoj klupi Istre 1961 naslijedio je Gorana Tomića, koji je prije četiri dana dobio otkaz zbog loših rezultata na početku nove nogometne sezone. Tomić je ovog ljeta preuzeo Istru 1961 nakon što je Urugvajac sa španjolskim državljanstvom Gonzalo Garcia otišao u Hajduk. No, nakon samo šest utakmica Tomić je dobio otkaz. 

Nakon šest prvoligaških kola Istra 1961 je predzadnja, s pet bodova, a posljednji je Vukovar 1991, koji ima dva boda. U sljedećem kolu Istra 1961 u nedjelju dočekuje Osijek. 
Ključne riječi
NK Istra Oriol Riera

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban
Video sadržaj
3
NOVI ČELNIK

Emotivni Boban rasplakao se nakon što su ga izabrali za predsjednika Dinama, zagrlio je Zajeca

- Čestitam vam svima, bio je ovo dug proces da dođemo do ovog trenutka. Ponosan sam na sve dinamovce, na predsjednika Velimira Zajeca koji je toliko napravio da dođemo do ove mogućnosti, na sve vas, pa i malo na sebe. Hvala vam na svemu, lijepo vas je sve imati tu na okupu, to što ste svi došli dovoljno govori o ozbiljnosti i predanosti ovom klubu - poručio je novi predsjednik Dinama, Zvonimir Boban.

Učitaj još