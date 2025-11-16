Jokić upisao novi triple-double, fantastična partija Dončića

Luka Dončić imao je 41 koš, devet skokova i šest asistencija dok su Los Angeles Lakersi dominirali nad domaćinom Milwaukeejem (119-.95).

Austin Reaves postigao je 25 poena, a Deandre Ayton 20 poena i 10 skokova za Lakerse, koji su na poluvremenu vodili s 31 poenom razlike i pobijedili u drugoj utakmici zaredom. Jaxson Hayes je postigao 10 poena s klupe. Los Angeles je šutirao 49,4 posto iz igre, 39,4 posto (13 od 33) za tri poena i 90,9 posto (30 od 33) s linije slobodnih bacanja.

Giannis Antetokounmpo je predvodio Buckse s 32 poena, 10 skokova i pet asistencija. AJ Green je postigao 15 poena, Gary Trent Jr. je dodao 13, a Ryan Rollins 10.

Donovan Mitchell postigao je 14 poena i tri trice u četvrtoj četvrtini, a Cleveland je pobijedio gostujući Memphis 108-100. Cavaliersi su sada pobijedili u šest od osam utakmica.Mitchell, šesterostruki All-Star igrač, završio je s 30 poena, a Evan Mobley imao je 22 poena i 13 skokova. Cleveland se oporavio od zaostatka od 11 poena, a Jaren Jackson Jr. postigao je 26 poena, a Santi Aldama 12 poena i 11 skokova za Grizzliese, koji su izgubili četiri utakmice zaredom. Razigravač Ja Morant izašao je iz igre nakon šest minuta zbog bolova u desnom listu i nije se vratio, završivši utakmicu sa sedam poena i dvije asistencije.Zach Edey, koji je u lipnju operirao lijevi gležanj, postigao je ukupno 13 poena i sedam skokova u svom debiju za Memphis. Centar Purduea visok 213 cm bio je deveti ukupni izbor na draftu 2024. godine.

Nikola Jokić postigao je triple-double s 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a Denver je pobijedio Minnesotu u Minneapolisu 123-112.Aaron Gordon dodao je 23 poena i 10 skokova za Nuggetse, koji su ostvarili sedmu pobjedu zaredom. Tim Hardaway i Jamal Murray također su završili s 23 poena.Julius Randle postigao je 26 poena, šest skokova i sedam asistencija za Timberwolvese, Naz Reid završio je s 19 poena i šest skokova s ​​klupe, a Anthony Edwards je završio s 26 poena, ali i 15 promašenih šuteva.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 33 poena i Oklahoma City je pobijedio u svojoj petoj utakmici zaredom, u gostima Charlotte 109-96.Chet Holmgren postigao je 25 poena, a Ajay Mitchell 14 s klupe. Isaiah Hartenstein postigao je 12 poena, a Cason Wallace 10 za Thunder.Miles Bridges predvodio je Hornetse s 15 poena, dok su Collin Sexton, Moussa Diabate i Ryan Kalkbrenner imali po 13, a Tre Mann 10.

Raptorsi su 129-111 iznenadili u gostima Indiana Pacerse, a RJ Barrett i Jakob Poeltl postigli su po 22 poena i predvodili Toronto. Pascal Siakam predvodio je Pacerse s 30 poena, dok je Andrew Nembhard postigao 22 poena za Indianu, koja je pala na 1-12, što je najgori početak sezone u prvih 13 utakmica u povijesti kluba.

