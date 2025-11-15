Poraz Hrvatske, Dankinje serijom 17:0 došle do bodova

U drugoj utakmici skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027., koje će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi, hrvatska ženska seniorska košarkaška reprezentacija poražena je u Slavonskom Brodu od Danske rezultatom 77:89. Nakon dva kola i Hrvatska i Danska su na omjeru 1:1.

Hrvatska je protiv Danske nastupila bez ozlijeđene Nike Mühl te Shavonte Zellous koja je morala otputovati u SAD.

Prva četvrtina je nagovijestila da Hrvatice očekuje velika borba. Gošće su nakon 10 minuta igre vodile 23:29. Serijom 7:2 igračice izbornika Stipe Bralića hvataju priključak (30:31), a Dankinje nakratko bježe na 30:35.

Ana-Marija Begić serijom od 9 koševa održava Hrvatsku u egalu (39:39), da bi u završnici prvog poluvremena tricom Ivane Ujević Hrvatice povele 42:39. Istom mjerom odgovorila je Michala Bork pa se u treću četvrtinu ušlo s rezultatom 42:42.

Dankinje su prve četiri minute igre drugog poluvremena postigle 14 koševa, od čega čak četiri trice, ali nisu se uspjele ozbiljnije odlijepiti, najviše na pet poena prednosti.

Hrvatska je strpljivo gradila svoje napade i čekala pogreške gošći te nakon trice Mihaele Lazić i polaganja Karle Erjavec iz kontre povele 58:56. Hrvatska je nastavila u istom ritmu, otišla i na plus šest (66:60), a u zadnju četvrtini ušlo se s rezultatom 67:63.

Najbolja igračica Danske Julianne Okosun smanjila je na 67:66, Hrvatska ponajviše zahvaljujući Matei Tadić pobjegla na 73:68, ali napadački skokovi omogućili su Dankinjama povratak u rezultatski egal, razbijanje hrvatskog ritma igre i prelazak u veliko vodstvo (73:80).

Serija gošći je išla do 17:0 i rezultata 73:85. Zadnju četvrtinu Dankinje su dobile 26:10 za završni rezultat 77:89.

Julianne Okosun je s 28 poena i 19 skokova predvodila Dankinje do pobjede. Alberte Rimdal je uz 22 poena imala 4 skoka i 6 asistencija.

Kod Hrvatske Ana-Marija Begić je postigla 17 poena uz 13 skokova. Karla Erjavec je također zabila 17 poena uz 4 skoka i 5 asistencija.

U prvom kvalifikacijskom ciklusu hrvatsku reprezentaciju očekuju još jedna domaća utakmica i to protiv Sjeverne Makedonije koja je na rasporedu u utorak 18. studenoga uz prijenos na MaxSportu.

U prvom krugu kvalifikacija natječe se 27 reprezentacija. Plasman u drugi krug izborit će pobjednici te drugoplasirani iz svake od sedam skupina, kao i tri najbolje trećeplasirane momčadi, ukupno 17 reprezentacija.