Najbolji košarkaši New Yorka i Orlanda morat će na stanku, evo što se dogodilo

Banchero je zbog ozljede prepona parket napustio već tijekom druge četvrtine, ali je njegov Orlando unatoč tome slavio s uvjerljivih 124-107. U finišu susreta ozlijedio se i najbolji igrač New Yorka Brunson koji je pao prilikom jednog prodora i ozlijedio gležanj.

Obojica košarkaša napravili su dan kasnije detaljne pretrage te je ustanovljeno da i jednome i drugome slijedi stanka. Klubovi se nisu službeno izjašnjavali koliko će dugo biti bez svojih glavnih zvijezda, ali je dodano da ozljede nisu teže prirode. Američki novinari za obojicu navode da bi trebali propustiti „nekoliko utakmica“.

Tijekom ove sezone 29-godišnji Brunson u dresu New Yorka postiže prosječno 28 poena po utakmici uz 6.5 asistencija i 3.5 skoka. S druge strane, Banchero je ove sezone za Orlando na brojkama od 21.7 poena po susretu uz 8.7 skokova i 4.1 asistencije.

New York je trenutačno s omjerom 7-4 na drugom mjestu Istočne konferencije, dok je u istom okruženju Orlando deseti sa šest pobjeda i isto toliko poraza.