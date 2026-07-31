FOTO Boysi velikom koreografijom odali počast tragično preminulom navijaču

Hrvatsku javnost krajem svibnja potresla je vijest kako je u prometnoj nesreći život izgubio 19-godišnji Matija Vranić. Bio je nogometaš niželigaškog kluba NK Duga Resa kao i strastveni navijač Dinama, a sjećanje na njega još ne blijedi. To su pokazali najvatreniji navijači zagrebačkih plavih - Bad Blue Boysi.

Točno u 19. minuti susreta, kako bi se podsjetilo na Matijine godine, na sjevernoj tribini Maksimira razvila se velika koreografija s Matinim (kako su ga od milja zvali) likom. Uz njegovu fotografiju pisalo je "Naš dragi Mata", a svi navijači Dinama počeli su pjevati u isti glas.

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Matija je život izgubio u nesreći kada je vozač automobila u kojem se nalazio izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s kolnika i zabio se u betonski stup. 19-godišnji vozač bio je pod utjecajem alkohola te je protiv njega podnesena kaznena prijava, a Matija je poginuo na licu mjesta.

Dinamo je novu sezonu HNL-a otvorio pobjedom 2:0 protiv Slaven Belupa.