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PREDIVNA GESTA

FOTO Boysi velikom koreografijom odali počast tragično preminulom navijaču

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 22:05
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Točno u 19. minuti susreta, kako bi se podsjetilo na Matijine godine, na sjevernoj tribini Maksimira razvila se velika koreografija s Matinim (kako su ga od milja zvali) likom

Hrvatsku javnost krajem svibnja potresla je vijest kako je u prometnoj nesreći život izgubio 19-godišnji Matija Vranić. Bio je nogometaš niželigaškog kluba NK Duga Resa kao i strastveni navijač Dinama, a sjećanje na njega još ne blijedi. To su pokazali najvatreniji navijači zagrebačkih plavih - Bad Blue Boysi.

Točno u 19. minuti susreta, kako bi se podsjetilo na Matijine godine, na sjevernoj tribini Maksimira razvila se velika koreografija s Matinim (kako su ga od milja zvali) likom. Uz njegovu fotografiju pisalo je "Naš dragi Mata", a svi navijači Dinama počeli su pjevati u isti glas.

Dinamo nakon velike drame i produžetaka izbacio Thun, plavi s igračem više nadoknadili 0:2

Matija je život izgubio u nesreći kada je vozač automobila u kojem se nalazio izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s kolnika i zabio se u betonski stup. 19-godišnji vozač bio je pod utjecajem alkohola te je protiv njega podnesena kaznena prijava, a Matija je poginuo na licu mjesta. 

Dinamo je novu sezonu HNL-a otvorio pobjedom 2:0 protiv Slaven Belupa.
Ključne riječi
matija vranic Bad Blue Boys Dinamo

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Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura.

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