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PREOKRET U WASHINGTONU

Trump preko noći izigrao Ukrajinu? Stigao ogroman udarac za Zelenskog

Trump
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
31.07.2026.
u 19:35
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Sustav Patriot za Ukrajinu ima posebno značenje jer je riječ o jednom od ključnih sustava za presretanje ruskih balističkih projektila

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da Sjedinjene Američke Države zasad nisu pristale Ukrajini dati licence za proizvodnju raketnih sustava Patriot, čime je očito doveo u pitanje ranije najavljenu odluku koja je za Kijev jedna od ključnih tema u obrani od ruskih napada.

Nismo pristali na to“, rekao je Trump tijekom sastanka Vlade, poručivši da je naprednu vojnu tehnologiju teško ustupiti drugoj državi jer bi se jednog dana mogla okrenuti protiv SAD-a. „Morate biti vrlo oprezni“, kazao je Trump, dodajući da Washington i Kijev još uvijek razgovaraju o mogućnosti izdavanja licenci.

Trumpove najnovije izjave dolaze samo tri dana nakon njegova sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Zelenskij je tada rekao da su dvojica čelnika imali „dobar sastanak“ upravo o pitanju licenci za proizvodnju Patriota.

Američki predsjednik ranije je, međutim, govorio drukčije. Prije manje od tri tjedna, na summitu NATO-a u Turskoj, Trump je izjavio da će SAD Ukrajini dati potrebne licence za proizvodnju tog naprednog sustava. No već u četvrtak Trump je za Financial Times rekao da nije siguran hoće li dopustiti Kijevu proizvodnju tog, kako ga je opisao, „izvanrednog oružja“.

Sustav Patriot za Ukrajinu ima posebno značenje jer je riječ o jednom od ključnih sustava za presretanje ruskih balističkih projektila. Zelenskij je u petak nakon razgovora s američkim potpredsjednikom JD-jem Vanceom poručio da pitanje licenci i dalje ostaje jedan od glavnih prioriteta Kijeva. „Dogovorili smo se da će naši timovi ostati u kontaktu i raditi na svemu o čemu smo danas razgovarali“, napisao je Zelenskij na društvenoj mreži X, zahvalivši SAD-u na potpori Ukrajini i njezinu narodu.

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Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Donald Trump patriot

Komentara 2

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Avatar Časantijareka
Časantijareka
19:45 31.07.2026.

Šta ima veze, bitno je da Ukrajinci rokaju po rusiji.

VI
Vivian
19:45 31.07.2026.

Trump je vec odavno poznat kao prevrtljivac. lazov i nevjerodostojan. Njegova rijec vrijedi koliko i lanjski snijeg.

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