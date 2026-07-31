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NOVI TRANSFER

Barcelona iz Lekinog kluba dovela 18-godišnje čudo od djeteta

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 23:18
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Bisiwu je sposoban igrati kako na lijevom tako i na desnom krilu, a pozornost na sebe je svrnuo na lanjskom Europskom prvenstvu do 17 godina kada je izabran u najbolju momčad natjecanja

Španjolski nogometni prvak Barcelona angažirala je 18-godišnjeg Belgijanca Jessea Bisiwua, dosadašnjeg člana Club Bruggea, s kojim je potpisala ugovor do 2031. godine.

Vrijednost transfera se procjenjuje na 8.5 milijuna eura plus 20 posto iznosa od sljedećeg mogućeg transfera.

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Bisiwu je sposoban igrati kako na lijevom tako i na desnom krilu, a pozornost na sebe je svrnuo na lanjskom Europskom prvenstvu do 17 godina kada je izabran u najbolju momčad natjecanja.

Bisiwu u Barcelonu dolazi bez da je odigrao ijedan susret za prvu momčad Club Bruggea, nastupao je samo za rezervni sastav koji se natječe u drugoj belgijskoj ligi. Očekuje se kako će na početku svog boravka u Kataloniji također najviše vremena provesti igrajući za rezervni sastav.
Ključne riječi
Ivan Leko Club Brugge Barcelona

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