Dinamo pregazio Slaven na startu sezone, Kovačević: 'Zbog Stojkovića se isplati doći na utakmicu'

Nogometaši Dinama svladali su Slaven Belupo s 2:0 na Maksimiru u prvoj utakmici nove sezone HNL-a. Oba pogotka zabio je Dion Drena Beljo koji je tako nastavio sa sjajnom formom iz prošle sezone kada je zabio čak 31 pogodak u HNL-u. Susret je komentirao trener plavih Mario Kovačević:

- Najbitnije da smo dobro ušli u sezonu, ova tri dana nije bilo lako, vrijeme je dosta teško. Zarotirali smo momčad, dali smo priliku nekim novim igračima. Nije bilo lagano, svi su u prvim kolima nekako lagani, svi su dobri. Oni su zaprijetili, drago mi je zbog Filipovića što je tim obranama stekao samopouzdanje, dobro je ispalo. Poslije toga smo lijepo zabijali, triput pogađali okvir gola, trebali smo još zabiti - rekao je u uvodu.

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Potom se osvrnuo na povratnika u sastav Luku Stojkovića:

- Nije dugo igrao službenu utalmicu, rekao sam sve će doći. Vidjeli ste taj jedan potez kod onog drugog gola, zbog toga se isplati doći na utakmicu. Zadovoljan sam, igrao je svih 90 minuta, možda sam ga mogao i mijenjati, ali ne mogu sve promijeniti tijekom utakmice. Ima vremena, nova utakmica je za četiri dana.

Žalgiris brzo dolazi...

- Malo smo ih pogledali protiv Klaksvika, nema tu više laganih suparnika. OK, nećemo se lagati, nije to ne znam kakva momčad, ali Željko Sopić nas dobro poznaje. On odlično radi s njima, na valu tih uspjeha sada dolaze u Zagreb, s velikom voljom i željom, moramo biti oprezni i vjerovati u sebe. Dobro smo ušli u sezonu, rast ćemo kroz utakmice, želim da budemo još bolji u utorak.

Beljo nastavlja gdje je stao!

- Posebno je lijep bio onaj prvi gol, ma samo neka zabija. Radi dobro, sad mu se sve vraća. Kako ćemo mi rasti, njemu će biti sve lakše. Radi puno stvari koje mi tražimo od njega, vesele me njegov pristup. Prevljak? Jučer je odradio prvi trening s nama, imao je manjih problema s prstom,ali u dobrom je stanju. Konkurirat će za Žalgiris, ne puno, ali nam može pomoći sigurno