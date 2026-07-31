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okreću leđa tradiciji

Mladi Hrvati imaju novi trend sa svadbama: 'Već su krenula ogovaranja i ljutnje među članovima obitelji'

Ilustrativna fotografija
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 19:05
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Sve veći broj parova odlučuje se za intimne ceremonije uz matičara i kumove, ignorirajući pritiske okoline i financijske apsurde modernih proslava.

Velika vjenčanja sa stotinama gostiju, skupi restorani, razglabanje o tome tko će s kim sjediti i hoće li se zavađena rodbina posvađati na podiju – za mnoge su današnje mlade parove te stvari postale prava noćna mora. Sve veći broj mladih odlučuje se stoga stati na kraj tradiciji „ispunjavanja norme“ te izgovara sudbonosno ‘da’ u najužem krugu.

Slično je odlučila napraviti i jedna mladenka iz Hrvatske, koja je na Redditu otkrila kako s partnerom planira vjenčanje bez ikakvog svadbenog slavlja: „Partner i ja razmišljamo o tome, samo mi i kumovi kod matičara pa neki ručak i to je to." Međutim, već su među rodbinom zbog te odluka krenula ogovaranja i ljutnje. Pitanje koje ju sada muči jest jednostavno: kada će komentari i pritisci prestati?

Vjenčanje bez svadbe
by u/ToSeNiSamNaDaLa in askcroatia

Kao glavne razloge za ovakvu odluku navela je stres, međusobno posvađane članove obitelji koji ne bi propustili priliku za incident, ali i činjenicu da jednostavno nisu tipovi koji uživaju u organiziranju velikih proslava niti žele dizati kredite. Umjesto toga, planiraju se opustiti s prijateljima na djevojačkoj i momačkoj večeri.

Ovakav stav naišao je na golemu podršku u komentarima, gdje su mnogi podijelili vlastita iskustva i stali u obranu ideje da je vjenčanje prvenstveno stvar mladenaca. „Prvo, zašto bi svoje vjenčanje prilagođavao ikome osim svojoj partnerici i sebi? Zaboli me briga hoće li se naljutiti familija, prijatelji, tko god. Nije tvoje vjenčanje, ne ženim se radi sela“, napisao je jedan korisnik, dodavši kako su se on i supruga vjenčali samo s kumovima, a vikend kasnije organizirali skromno druženje u planinarskom domu za najbližih dvadesetak prijatelja.

Slično iskustvo podijelila je još jedna korisnica, koja je naglasila kako su tradicionalna vjenčanja često samo predstava za okolinu: „Bila sam na jako puno velikih svadbi. Ono što ti mogu reći je da je tužno vidjeti kako se na taj divan dan vrti glazba koju ne slušate da narod bude zadovoljan, jelovnik koji svi očekuju i svemu tome prisustvuju ljudi koje ste morali pozvati radi reda. Redovito ti isti ljudi pljuju i ismijavaju svadbu idućih dana.“

Neki su podijelili vlastita iskustva. "Uskoro se udajem i bit ćemo samo mi i kumovi. Meni je bilo bitno da su moji roditelji sretni zbog mene, što i jesu, rasplakali su se od sreće i čestitali. Nikad mi se nisu miješali u odluke pa tako ni sad. Ne znam kako će biti s njegovima, možda tu bude neke drame, ali mi smo odlučni. To je ono što mi želimo, odgađamo brak već par godina jer ne želimo dizati kredit za veliku feštu, a da radimo manju, nezgodno je s gostima, a neke ni ne mogu okupiti u isto vrijeme na istom mjestu. Samo se želimo vjenčati i biti u braku. Nije me briga hoće li se netko naljutiti. Ja se na takve stvari nikad ne bih ljutila jer znam da se ne vrti cijeli svijet oko mene", piše jedna korisnica.

Mnogi se slažu da su komentari i ljutnja pojedinih članova obitelji – poput uvrijeđenih tetaka ili rođaka – neizbježni, ali da s vremenom jednostavno izblijede. "Uskoro će prestati s komentarima, čim dobiju novu temu, poput: Zašto još nemate djece?" našalila se jedna korisnica. Neki su, ipak, po tom pitanju imali manje sreće. "Prošlo je 15 godina od toga i neke tetke se još dan danas dure", piše jedna korisnica. Međutim, ni to je nije navelo na zaključak da je donijela krivu odluku: "Tad mi je bilo bed zbog toga, sad mi je sve to tako smiješno. Ponovila bih opet isto."

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Ilustrativna fotografija
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Ključne riječi
Proslava vjenčanja svadba vjenčanje

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