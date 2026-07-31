Rusi prodrli u srce ključne utvrde: 'Izgubili smo grad tvrđavu, vojnici su nam stjerani u kut'

Ruske snage posljednjih tjedana pokušavaju ponovno preuzeti inicijativu na bojištu, a Ukrajince posebno zabrinjava situacija u Kostjantinivki, jednom od ključnih ukrajinskih gradova u Donjeckoj oblasti. Ukrajinski vojnici tvrde da su ruske snage prodrle u većinu grada i da ga pokušavaju odsjeći od ostatka ukrajinskog teritorija. Kostjantinivka je najjužnije od četiriju takozvanih "gradova tvrđava" koje Rusija želi osvojiti kako bi zauzela ostatak Donjecke oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je taj grad opisao kao ključan za "oslobođenje cijele" regije.

Situacija na terenu, međutim, nije potpuno jasna, ističe Al Jazeera. Jedan ukrajinski vojnik rekao je za Hromadske da su „efektivno već izgubili“ grad i da se veći broj ruskih vojnika nalazi unutar njega. „Situacija u Kostjantinivci je jako loša. Ne postavlja se pitanje hoćemo li je izgubiti – mi smo je zapravo već izgubili“, rekao je vojnik za ukrajinski portal Hromadske. „Kad je ondje toliko Rusa, ne može se reći da je stvarno držimo. Samo nam guraju momke u kut.“ Lokalni ukrajinski zapovjednik upozorio je da se ruske snage pomiču prema selima Moločarka i Iževka sjeverno od grada te da bi ukrajinske postrojbe mogle biti okružene u idućih mjesec ili dva ako ne stignu pojačanja ili se ne promijeni način obrane.

Istodobno, postoje i optimističnije procjene s ukrajinske strane. Bivši glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski nedugo prije smjene tvrdio je da se u gradu nalazi oko 145 ruskih infiltratora koji trpe velike gubitke. Sličan, optimističniji stav s portalom Suspilne podijelio je i zapovjednik grupe "Kurt i društvo".

Concerning reports emerge from the front that Russia has infiltrated most of Ukraine's Kostiantynivka. The city was “the key to liberating the entire territory of the Donetsk People’s Republic”, Russian President Vladimir Putin recently said.https://t.co/cFc1pQ931B — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 31, 2026

„Po cijelom gradu vode se žestoke borbe i pucnjava“, rekao je zapovjednik, poznat pod pozivnim znakom Kurt. „No i dalje kontroliramo veći dio grada, a neprijatelj je uglavnom potisnut na rubove. Pokušavaju nas opkoliti i odsjeći, ali mi ondje držimo obranu. Neprestano smo pod udarom KAB-ova. Jedino tako Rusi uopće uspijevaju osvajati položaje, i to nam predstavlja veliki problem", kazao je, misleći na bombe teške između 500 i 3000 kilograma, koje Rusija prema ukrajinskim procjenama koristi u stotinama napada dnevno.

Prije samo tri tjedna, Institut za proučavanje rata (ISW), think tank sa sjedištem u Washingtonu, procijenio je da su ruske snage prisutne u samo 37 posto Kostjantinivke, uglavnom u obliku "infiltracija" umjesto čvrste kontrole. Njihova najnovija procjena ruske infiltracije sugerira da se proširila na veći dio grada.

Šira slika pokazuje da je rusko napredovanje ranije znatno usporilo. Prema procjenama ISW-a, ruske snage zauzimale su u prvoj polovici 2025. prosječno 16,6 četvornih kilometara dnevno, dok je ta brojka u lipnju ove godine pala na oko jedan četvorni kilometar dnevno. U srpnju je ISW procijenio da su ruske snage čak gubile teritorij brzinom od oko 1,6 četvornih kilometara dnevno. No sada se čini da Moskva pokušava ponovno prijeći u ofenzivu. Zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert Brovdi tvrdi da je broj ruskih vojnika uključenih u ofenzivne operacije tijekom srpnja porastao 12 posto u odnosu na lipanj i 18 posto u odnosu na svibanj. Prema njegovim riječima, u sličnom su omjeru porasli i ruski gubici.

Rusija tvrdi da je tijekom posljednjih dana ostvarila napredak i u regijama Sumi i Harkiv, uključujući zauzimanje nekoliko naselja. Međutim, Al Jazeera navodi da te tvrdnje nije mogla neovisno provjeriti, dok je Ukrajina odbacila tvrdnju da je jedno od navedenih naselja, Nova Sič, palo pod rusku kontrolu.

Russian Offensive Campaign Assessment, July 28, 2026: Ukrainian President Volodymyr Zelensky met with US President Donald Trump in Washington, DC, on July 28 to discuss strengthening Ukrainian air defenses and diplomatic efforts to end Russia’s war against Ukraine.



More Key… pic.twitter.com/ucX7JvBXlD — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) July 28, 2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij tvrdi da Moskva priprema proširenu mobilizaciju kako bi nadoknadila velike gubitke. Prema njegovim podacima, Rusija je ove godine imala oko 225.000 gubitaka, dok je regrutirala oko 221.000 ljudi. Zelenskij je također upozorio da bi Rusija početkom listopada mogla pokušati mobilizirati između 300.000 i 500.000 novih vojnika. Posebno je zabrinut i zbog navoda da Rusija priprema smještaj za oko 30.000 sjevernokorejskih vojnika u Voronježu.

Istodobno, Ukrajina nastavlja napade duboko unutar ruskog teritorija, posebice na rafinerije, skladišta goriva i drugu energetsku infrastrukturu. Prema ukrajinskim tvrdnjama, njezine su snage ove godine onesposobile 42 posto ruskih kapaciteta prerade nafte. Istraga Financial Timesa, koja se temeljila na satelitskim snimkama, procijenila je da je pogođeno oko 45 posto nominalnih kapaciteta, odnosno oko 30 posto stvarnih kapaciteta. Rusija je zbog problema s opskrbom gorivom čak produžila zabranu izvoza goriva do kraja siječnja, navodi Al Jazeera.