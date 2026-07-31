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Još jedan odlazak s klupe nakon Svjetskog prvenstva: Obala Bjelokosti ostala bez izbornika

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 23:46
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Fae je na klupu "slonova" stigao u siječnju 2024. godine tijekom Afričkog prvenstva kojemu je Obala Bjeloksti bila domaćin i to nakon teškog 0-4 poraza od Ekvatorijalne Gvineje

Emerse Fae nije više izbornik reprezentacije Obale Bjelokosti s obzirom da mu nije produžen ugovor, objavio je tamošnji Nogometni savez (FIF).

"Ugovor Emersea Faea istekao je 31. srpnja i neće biti obnovljen", objavio je FIF te se zahvalio dosadašnjem izborniku na napretku kojega je ostvario s reprezentacijom tijekom dvije i pol godine provedene na toj dužnosti.

Fae je na klupu "slonova" stigao u siječnju 2024. godine tijekom Afričkog prvenstva kojemu je Obala Bjeloksti bila domaćin i to nakon teškog 0-4 poraza od Ekvatorijalne Gvineje nakon kojeg se činilo kako neće proći skupinu. No, slučajem sretnih okolnosti poklopili su se ostali rezultati pa je Obala Bjelokosti prošla u osminu finala kao četvrta najbolja trećeplasirana reprezentacija iz skupina, a onda je pod Faeovim vodstvom osvojila naslov kontinentalnog prvaka svladavši u finalu Nigeriju sa 2-1.

Uslijedio je uspješan hod kroz kvalifikacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo na kojem je Obala Bjelokosti po prvi put prošla skupinu te izgubila u 16-ini finala od Norveške sa 1-2.

Ključne riječi
SP 2026. izbornik Obala Bjelokosti

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