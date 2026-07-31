Dalić je vruća roba na tržištu: Žele ga tri reprezentacije, a neće otići sam

Zlatko Dalić napustio je kormilo hrvatske nogometne reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva 2026. Nepunih devet godina proveo je na klupi vatrenih, a zbog sjajnih rezultata na novi angažman neće morati dugo čekati. Kako pišu Sportske novosti, čak tri reprezentacije žele ga na svojim klupama.

Već se ranije pisalo o interesu Ujedinjenih Arapskih Emirata koji mu nude čak pet milijuna eura godišnje plaće. U urku su se uključili i Saudijska Arabija te Južna Koreja koji se također nadaju kako će se Dalić odlučiti za njih. Zasad nije poznato koliko je hrvatski stručnjak blizu preuzimanja nove reprezentacije. Period nakon odlaska s klupe Hrvatske odlučio se odmoriti, a ostaje za vidjeti koliko će on dugo trajati.

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Kamo god da ode, Dalić ne bi trebao ići sam. Navodno će sa sobom povesti kompletan stožer s kojim je surađivao i na klupi vatrenih. Tako bi se s njim u novu avanturu trebali uputiti Danijel Subašić, Dražen Ladić, Marjan Mrmić i analitičar Marc Rochon. U istom kontekstu spominju se i Vedran Ćorluka te kondicijski trener Luka Milanović.

Dalić je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije. Vodio je vatrene do najvećeg uspjeha u povijesti - srebrne medalje u Rusiji na Mundijalu 2018., dok je četiri godine kasnije u Kataru osvojio brončanu medalju. Igrao je i finale Lige nacija te je jasno zašto ga mnoge zemlje žele vidjeti na klupi svojih reprezentacija.