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NOVI IZAZOV

Dalić je vruća roba na tržištu: Žele ga tri reprezentacije, a neće otići sam

Velika Gorica: Doček hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 22:28
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Navodno će sa sobom povesti kompletan stožer s kojim je surađivao i na klupi vatrenih

Zlatko Dalić napustio je kormilo hrvatske nogometne reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva 2026. Nepunih devet godina proveo je na klupi vatrenih, a zbog sjajnih rezultata na novi angažman neće morati dugo čekati. Kako pišu Sportske novosti, čak tri reprezentacije žele ga na svojim klupama.

Već se ranije pisalo o interesu Ujedinjenih Arapskih Emirata koji mu nude čak pet milijuna eura godišnje plaće. U urku su se uključili i Saudijska Arabija te Južna Koreja koji se također nadaju kako će se Dalić odlučiti za njih. Zasad nije poznato koliko je hrvatski stručnjak blizu preuzimanja nove reprezentacije. Period nakon odlaska s klupe Hrvatske odlučio se odmoriti, a ostaje za vidjeti koliko će on dugo trajati.

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Kamo god da ode, Dalić ne bi trebao ići sam. Navodno će sa sobom povesti kompletan stožer s kojim je surađivao i na klupi vatrenih. Tako bi se s njim u novu avanturu trebali uputiti Danijel Subašić, Dražen Ladić, Marjan Mrmić i analitičar Marc Rochon. U istom kontekstu spominju se i Vedran Ćorluka te kondicijski trener Luka Milanović.

Dalić je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije. Vodio je vatrene do najvećeg uspjeha u povijesti - srebrne medalje u Rusiji na Mundijalu 2018., dok je četiri godine kasnije u Kataru osvojio brončanu medalju. Igrao je i finale Lige nacija te je jasno zašto ga mnoge zemlje žele vidjeti na klupi svojih reprezentacija.
Ključne riječi
Ujedinjeni Arapski Emirati Saudijska Arabija Južna Koreja hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 3

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Avatar Arba
Arba
22:44 31.07.2026.

Još da na daleki Istok povede i onog drugog Milanovića

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