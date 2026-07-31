Zbog straha Moskva prekinula dugogodišnju praksu: Pripremaju se na ukrajinski udar

Vlasti u ruskoj Moskovskoj oblasti počele su javno objavljivati službene karte skloništa, čime su prekinule dosadašnju praksu skrivanja tih podataka. Ovaj potez dolazi nakon oštrih kritika zbog nedostatka upozorenja na zračni napad tijekom nedavnih ukrajinskih napada te usred upozorenja da bi Kijev uskoro mogao uvesti u uporabu balističke projektile većeg dometa. Naime, u četvrtak su dužnosnici u okrugu Lyubertsy objavili su interaktivnu kartu koja prikazuje stotine označenih skloništa. Na popisu se nalaze podrumi stambenih zgrada, podzemne garaže, poštanski uredi i drugi ojačani podzemni objekti namijenjeni zaštiti civila u hitnim situacijama. Susjedni okrug Podolsk objavio je sličnu kartu s popisom svih aktivnih 'privremenih točaka za sklanjanje', uključujući podatke o kapacitetu i površini svakog objekta. Stanovnicima je savjetovano da sa sobom ponesu samo najnužnije stvari, osobne dokumente, lijekove te mobitel s punjačem. Slične informacije ranije su se pojavile i na internetskoj stranici uprave okruga Odincovo, tvrdi Kyiv Post.

Objavljivanje karata skloništa uslijedilo je nakon širokih pritužbi stanovnika na potpuni izostanak upozorenja tijekom najvećeg ukrajinskog napada na Moskvu sredinom lipnja. Stanovnici u nekim dijelovima su kazali su da su za prijetnju saznali tek kad su vidjeli dronove iznad glave ili čuli eksplozije i vidjeli štetu. Mnogi nisu dobili niti jednu tekstualnu poruku, nisu čuli sirene za uzbunu niti primili bilo kakvo službeno upozorenje lokalnih vlasti. Dužnosnici su se kasnije branili tvrdeći da su uzbune „izvanredna, a ne rutinska mjera“ i da se sirene aktiviraju samo u slučaju „izravne i potvrđene prijetnje životu“.

Do sada su vlasti Moskovske oblasti ustrajno odbijale javne zahtjeve za objavom lokacija skloništa, odgovarajući stanovnicima da će takve podatke objaviti tek 'tijekom mobilizacije i ratnog stanja'.

Odluka o objavi karata dolazi u trenutku kada se čini da se Ukrajina približava uvođenju prvih domaćih balističkih projektila. U intervjuu objavljenom 27. srpnja vlasnik i glavni konstruktor tvrtke Fire Point Denys Shtilerman izjavio je da se tvrtka nalazi u završnoj fazi testiranja novog raketnog sustava te da bi prvi udari na Moskvu mogli uslijediti već ove jeseni ako ispitivanja proteknu prema planu. "Vojska će odlučiti kamo udariti, ali mislim da će to odmah biti značajne mete", rekao je, dodajući da sada sve ovisi o ishodu završnih testova motora prije nego što sustav uđe u serijsku proizvodnju.

Fire Point planira proizvesti 10 do 20 projektila za probna lansiranja, a zatim povećati proizvodnju nakon što oružje dobije službenu kodifikaciju i odobrenje za nabavu. Tvrtka razvija projektile FP-7 te dugometni FP-9, za koji se tvrdi da može pogoditi ciljeve na udaljenosti do 850 kilometara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je u lipnju izjavio da se Ukrajina približava završetku razvoja vlastitog balističkog projektila sposobnog pogoditi ciljeve unutar Rusije.