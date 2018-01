John McEnroe: Jedini problem Marina Čilića je samopouzdanje

John McEnroe (58) nije najbolji tenisač u povijesti, nije najuspješniji, ali svejedno je jedan od najpopularnijih, čak i 24 godine nakon što se umirovio. Na tome može zahvaliti svojoj naravi, kratkom fitilju zbog kojeg se često upuštao u svađe sa sucima, trenerima, novinarima, suparnicima...

I potkraj karijere vrlo često znao se zbog izjava sukobljavati sa svima oko sebe, a ponajviše s liderima Međunarodnog teniskog saveza (ITF). Jer, ono što McEnroe želi otkako ne drži profesionalno reket u ruci jesu promjene kojima bi tenis postao još bolji no što jest, a igrači ravnopravniji.

- Stalno se govori o promjenama, a čak su i predstavljene na NextGen turniru potkraj prošle godine. Ali, osim pravila o 25 sekundi za izvođenje servisa, ništa se zapravo nije promijenilo. Tenis je predivna igra, ali ima prostora za napredak i stalno govorim o tome, sugeriram, dajem argumente, ali se, nažalost, još ništa ne mijenja - rekao je McEnroe na početku ekskluzivnog razgovora za tjednik Max!

I dalje živi za tenis

Povod za razgovor uloga je koju taj bivši američki tenisač ima na Eurosportu. Naravno, komentator je i u tom se poslu pronašao odmah nakon igračke karijere, ponajviše zbog ležernog stila kojim pristupa komentiranju mečeva, ali i neupitnog znanja.

Čovjek živi za tenis, prati sve što se događa i zato je zanimljivo čuti što ima za reći, kome daje najveće šanse za osvajanje naslova, kako gleda na mlade nade i tenis općenito. A gleda na njega subjektivno, s mnogo ljubavi, zbog čega i želi promjene kojima bi se ta igra poboljšala.

Ali, to su teme za neke šire rasprave, pred nama je Australian Open, na kojem će McEnroe biti jedan od uglednih komentatora. Spora nema, favoriti za naslov kod tenisača su Roger Federer i Rafael Nadal. Kod tenisačica je nešto zanimljivije...

Naime, sve je iznimno otvoreno...

- Mislio sam da će Serena igrati, onda bi bilo lakše reći tko je favoritkinja, ali otkazala je nastup u Australiji pa doista ne znam. Sloane Stephens došla je niotkud i osvojila US Open, a ne znam i je li ikad prije tog turnira pobijedila u kojemu meču! Caroline Wozniacki mi nekako djeluje kao da će ova godina biti njezina. Naravno, ne može se uz Stephens otpisati ni Viktoriju Azarenku, ali ni Mariju Šarapovu. Ne znam u kojoj je situaciji, no uvijek kad je u formi opasna je. Pa i Simona Halep, iako mislim da fizički nije dorasla velikim curama - procijenio je McEnroe.

Teško je davati prognoze kad postoji toliko mnogo faktora, zato je bolje čuti McEnroea kad govori o onome što bi volio da se dogodi kako bi tenis postao bolji.

- Volio bih da u muškoj konkurenciji pobijedi netko od mlađih igrača, bilo bi to dobro za tenis. Nije da nema onih koji bi to mogli, čini mi se da Nick Kyrgios igra u životnoj formi, Aleksandar Zverev također. Grigor Dimitrov bi napokon trebao pokazati ima li u njemu dovoljno sposobnosti za iskorak. Igra dobro, ali još čekam jedan njegov dobar meč protiv Rogera Federera jer ga dosad nisam vidio. No, zato sam ih vidio podosta od Denisa Šapovalova. Ove bi godine on mogao napraviti iskorak jer je već odlično igrao u posljednjim mečevima. Uz njega, Frances Tiafoe mogao bi iznenaditi apsolutno sve. S obzirom na to da mi je prijatelj, volio bih da Miloš Raonić ode do kraja. Pokazao je da može, samo mora još malo poboljšati igru. Doista, radujem se mlađim generacijama, ima među njima budućih teniskih divova - pričao je ovaj teniski velikan.

Zaustavimo se na Šapovalovu. Taj 18-godišnji Kanađanin igra jako zrelo za svoje godine, agresivan je i temperamentan. Poznato?

- Od svih tenisača trenutačno, u njemu vidim sebe. Naravno, on je nadograđena verzija, ali mislim da bih i ja igrao kao on sad. Ljevoruk je, bekhend igra jednom rukom, agresivan je i za mene dašak osvježenja u tenisu. Kyrgios je veći talent i trenutačno najbolji u generaciji, ali Šapovalov me najviše podsjeća na mene i predviđam mu sjajnu budućnost - naglasio je McEnroe.

Marin može svakoga dobiti

Naravno, razgovarati s teniskom legendom kao što je on, a ne spomenuti njegova najvećeg rivala Bjorna Borga, bio bi veliki propust. A ovaj se put čak našlo nešto što već nije prožvakano. Šveđaninov sin Leo bavi se tenisom i naravno da je u središtu pozornosti.

- Ne znam previše o njemu, sreli smo se jednom prije nekoliko godina i činilo mi se da je po ponašanju više sličan meni nego ocu, što nije dobro! Šalu na stranu, primijetio sam da ima uspjeha u tenisu i obratit ću više pažnje na njega, pogotovo zato što smo njegov otac i ja još uvijek prijatelji.

Dok Bjorna juniora ne prati, najboljeg hrvatskog tenisača prati – i divi mu se. Naime, McEnroeu je najdraži turnir US Open. Marin Čilić ga je osvojio 2014. i time došao u trajni vidokrug američke teniske legende. Nažalost, McEnroe za Marina govori što i mnogo slabiji poznavatelji tenisa.

- Nije sporno da Marin može pobijediti bilo koga i ne bih se iznenadio da osvoji Australian Open, no problem mu je samopouzdanje. Ne znam koliko ga ima s obzirom na turbulentnu sezonu. Igrao je u finalu Wimbledona prošle sezone, a onda je sve krenulo nizbrdo. Zato ne znam u kakvoj je situaciji, ali neće li mu nedostajati samopouzdanja, svima će napraviti probleme.

A to “svima” znači Federeru i Nadalu. Izbjegli su ozljede i ponovno su u vrhu, dominiraju kao prije deset godina.

- Ostane li zdrav, Nadal će biti teško zaustavljiv. Jedino mu na put može stati zdravi Federer, možda i Đoković, ako su svi problemi doista iza njega. Ali, taj Federer... Igra kao da ima 25-26 godina, ne mogu mu se prestati čuditi.

Malo tko to može i zato će sve oči ipak biti uprte prema njemu. Jer, povlastica je živjeti u njegovo vrijeme.