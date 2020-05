Jezivo priznanje: Sina (5) mi nije ubio koronavirus, ja sam ga udavio, liječnici nisu ništa posumnjali!

Turska javnost još uvijek ne može doći sebi od šoka nakon što je Cevher Toktaş, 32-godišnji nogometaš Burse Yildirimspora, priznao da je on bio taj koji je ubio svog petogodišnjeg sina Kasima.

Toktaş je otkrio da je nesretno dijete ugušio jastukom, i to nedugo nakon što je 23. travnja s Kasimom stigao u bolnicu u Bursi uz sumnju da mu je sin zaražen koronavirusom.

Budući da je dječak doista pokazivao sve simptome bolesti, što je uključivalo i teškoće pri disanju, liječnici su Kasima hitno smjestili u karantenu, a kada su ga još istoga dana zatekli mrtvog, smrt su pripisali koronavirusu, odnosno, otkazivanju pluća.

Toktaş bi zahvaljujući tom previdu i danas svijetom hodao slobodan, međutim, prije nekoliko dana je ušetao u policijsku postaju i priznao da je počinio stravično djelo:

- Prislonio sam jastuk na njegovu glavu dok je ležao na leđima i držao ga tako na njegovu licu 15 minuta. Nakon što se prestao micati, podigao sam jastuk i hitno stao dozivati liječnike upomoć kako im ništa ne bi bilo sumnjivo - kazao je Toktaş u izjavi policajcima, pa ih ostavio zaprepaštene motivom zločina:

- Zašto sam to učinio? Jednostavno zato što ga nisam volio. Nisam ga volio od kada je stigao na svijet. Eto, to je bio povod, i ništa više - naveo je nogometaš, kojem do danas nisu utvrđene nikakve psihičke teškoće.

Turske su vlasti naredile ekshumaciju tijela i obdukciju, a utvrdi li se da je dječak doista ugušen, Toktaşu prijeti doživotan zatvor.

Cevher Toktaş rođen je 13. rujna 1987. godine u Malatyji, tijekom karijere je promijenio niz klubova, a dio je nogometnih dana proveo i na igralištima Prve turske nogometne lige.

Sina je ubio točno na Državni praznik Dan nacionalnog suvereniteta i dan djeteta, a obitelji je sve do priznanje u policijskoj postaji tajio što je učinio.