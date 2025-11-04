Amerikanci su izabrali: Luka Modrić je jedan od najboljih igrača 21 stoljeća!

Američki portal MSN donio je zanimljivu priču o najboljim nogometašima 21. stoljeća koje nam je dalo neke od najvećih nogometaša svih vremena. Ove legende dominirale su ligama diljem svijeta, oborile bezbrojne rekorde i, naravno, donijele radost milijunima navijača. Spomenuti internetski portal odabrao je dvadesetoricu najboljih. Evo njihova poretka.

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je vodeći strijelac nogometa svih vremena s više od 900 golova u karijeri. Portugalska superzvijezda osvojila je pet nagrada Ballon d'Or i osvojila svaku veliku ligu u kojoj je igrao, od Engleske do Španjolske, Italije, a sada i Saudijske Arabije. Njegova posvećenost fitnessu ostaje neusporediva čak i u dobi od 40 godina.

2. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé postao je svjetski prvak sa samo 19 godina, postigavši pogodak u finalu za Francusku 2018. godine Prešao je u Real Madrid 2024. godine i osvojio europsku Zlatnu kopačku 2024.-25. s 31 ligaškim golom u svojoj debitantskoj sezoni. Već se svrstava među najveće.

3. Zinedine Zidane

Zinedine Zidane je donio eleganciju u igru ​​veznog reda kao malo koji drugi nogometaš. Osvojio je Svjetsko prvenstvo 1998. i Europsko prvenstvo 2000. Njegov prijelaz na menadžersku poziciju pokazao se jednako uspješnim, jer je od 2016. do 2018. vodio Real Madrid do tri uzastopna naslova Lige prvaka.

4. Lionel Messi

Lionel Messi je redefinirao što znači veličina u nogometu s rekordnih osam nagrada Ballon d'Or. Argentinski maestro postigao je preko 840 pogodaka u karijeri i upisao više od 400 asistencija. Štoviše, konačno je osvojio trofej Svjetskog prvenstva 2022. godine, učvrstivši svoje nasljeđe kao vjerojatno najvećeg igrača koji je ikada krasio ovaj sport.

5. Andres Iniesta

Andres Iniesta je postigao pogoda kojim je Španjolska osvojila prvo Svjetsko prvenstvo, 2010. godine. Veznjak je u Barceloni stvorio nezaustavljivo partnerstvo s Xavijem Hernandezom, osvojivši četiri naslova Lige prvaka i devet prvenstava La Lige. Njegova precizna kontrola igre učinila ga je nezamjenjivim tijekom zlatne ere Barcelone.

6. Thierry Henry

Thierry Henry je tijekom osam sezona s klubom transformirao Arsenal u nezaustavljivu silu. Napadač, koji je postigao rekordnih 228 pogodaka, odigrao je središnju ulogu u Arsenalovoj neporaženoj sezoni Premier lige 2003.-04., zaradivši priznanje kao jedan od najboljih napadača svoje generacije. Kasnije je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka, a s Francuskom Svjetsko i Europsko prvenstvo.

7. Ronaldinho

Ronaldinho je osvojio Zlatnu loptu 2005. i pomogao Barceloni da ponovno ispiše jedinstvenu nogometnu priču u nogometnoj povijesti. Ostao je upamćen i po tome što je pomogao Brazilu da osvoji Svjetsko prvenstvo 2002. i Copa Americu 1999. Ronaldinhov talent i sposobnost kojom je zabavljao nogometne zaljubljenike na planeti, učinili su ga uistinu čarobnom figurom svjetskog nogometa.

8. Xavi Hernandez

Xavi Hernandez bio je tvorac revolucionarne tiki-taka ere Barcelone, dominirajući europskim nogometom gotovo desetljeće. Osvojio je osam naslova La Lige i četiri trofeja Lige prvaka, a za klub je odigrao preko 760 utakmica. Njegova preciznost dodavanja bila je nevjerojatna, a često je premašivala 90% uspješnosti.

9. Luka Modrić

Luka Modrić prekinuo je dominaciju dvojca Messi-Ronaldo, osvojivši Zlatnu loptu 2018. godine nakon što je doveo Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. Osvojio je šest naslova Lige prvaka s Real Madridom i održao izvrsnost do kasnih tridesetih. Modrićeva taktička inteligencija nesumnjivo ga čvrsto smješta među najcjenjenije vezne igrače modernog doba. Svoju čudesnu izvedbu nastavlja i u Milanu.

10. Carles Puyol

Carles Puyol utjelovio je sve što bi branič trebao biti. Španjolski stoper je s Barcelonom osvojio šest naslova La Lige i tri trofeja Lige prvaka tijekom 15 sezona u klubu. Zaradio je prikladan nadimak "El Tiburon" ili Morski pas.

11. Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario, poznat jednostavno kao Ronaldo, bio je posebna sila prirode prije nego što su ozljede koljena ograničile njegovu karijeru. Brazilski napadač osvojio je dva Svjetska prvenstva i tri nagrade za svjetskog igrača godine. Unatoč tim ozbiljnim ozljedama, ipak je postigao 62 pogotka za Brazil, a zabio je i preko 350 klupskih pogodaka.

12. Sergio Busquets

Sergio Busquets je na poseban način igrao ulogu obrambenog veznog igrača s inteligencijom i pozicioniranjem koje su često prolazile nezapaženo kod običnih navijača. Osvojio je devet naslova La Lige i tri trofeja Lige prvaka, a za Barcelonu je odigrao preko 700 utakmica. Mogao je presijecati dodavanja i diktirati igru ​​iz dubokih pozicija, što je Barcelonin sustav učinilo besprijekornim na najvišoj razini.

13. Kaka

Kaka je osvojio Zlatnu loptu 2007. kao posljednji igrač koji ju je osvojio prije početka ere Messi-Ronaldo. Predvodio je AC Milan do slave u Ligi prvaka kombinirajući tehničku izvrsnost s istinskom skromnošću. Brazilska legenda samo je jedan od deset igrača koji su osvojili Svjetsko prvenstvo, Ligu prvaka i Zlatnu loptu.

14. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne, koji sada igra kao vezni igrač za Napoli, etablirao se kao najbolji kreator igre svoje generacije s Manchester Cityjem. Osvojio je više naslova Premier lige i ostvario nevjerojatan broj asistencija, potkrijepljenih preciznim centaršutevima. Stvara prilike s bilo koje pozicije na terenu, što ga čini neprocjenjivim za svaku momčad za koju je igrao.

15. Neymar

Otkad se pojavio na sceni sa Santosom, Neymar je oduševio navijače. Brazilski napadač formirao je legendarni napadački trio s Messijem i Suarezom u Barceloni, osvojivši naslov Lige prvaka u sezoni 2014.-15. Prešao je u Paris Saint-Germain za rekordnu cijenu i od tada je postigao preko 400 pogodaka u seniorskoj karijeri.

16. Sergio Ramos

Sergio Ramos, španjolski kapetan kluba Monterrey iz Liga MX, osvojio je četiri naslova Lige prvaka s Real Madridom, a sa Španjolskom je podigao Svjetsko i dva Europska prvenstva. Samo za Real Madrid postigao je više od 100 pogodaka, postavši jedan od braniča s najviše postignutih pogodaka u klubu.

17. Karim Benzema

Francuski napadač Karim Benzema evoluirao je od sporednog igrača do glavne zvijezde Real Madrida, osvojivši Zlatnu loptu 2022. u dobi od 34 godine. Postigao je preko 350 pogodaka za Real Madrid, a osvojio je i pet naslova Lige prvaka. Bio je prvi igrač Real Madrida izvan ere Messija i Ronalda koji je osvojio Zlatnu loptu od 2008. godine.

18. Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović osigurao je naslove prvaka u četiri različite zemlje. Švedski napadač postigao je više od 500 pogodaka u seniorskoj karijeri, demonstrirajući svoju snagu, tehniku ​​i akrobacije.

19. Toni Kroos

Toni Kroos osvojio je šest naslova Lige prvaka s Real Madridom i jedan s Bayern Münchenom. Tijekom svoje karijere osvojio je 33 velika trofeja, uključujući Svjetsko prvenstvo 2014. s Njemačkom. Njegova sposobnost orkestriranja igre s genijalnom preciznošću učinila ga je jednim od najinteligentnijih veznih igrača svoje generacije.

20. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski postigao je preko 700 pogodaka u seniorskoj karijeri, etablirajući se kao jedan od najučinkovitijih napadača svih vremena. Poljski napadač osvojio je nagradu FIFA-e za najboljeg igrača 2020. nakon sezone u kojoj je postigao 41 pogodaka u Bundesligi. Njegova dosljednost i sposobnost završavanja napada učinili su ga strojem za postizanje pogodaka za svaki klub u kojem je igrao.