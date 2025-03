Ješe o Zajecovim izjavama: 'Jedno me iznenadilo. On zna zašto je to rekao'

Posljednje odigrano kolo Hrvatske nogometne lige donijelo nam je promjenu na vrhu ljestvice. Pobjedviši Goricu (2-1), Hajduk je skočio na prvo mjesto i Rijeku ostavio bod iza sebe. Momčad s Kvarnera je upisala iznenađujući remi sa Šibenikom (1:1). Dinamo je u Koprivnici svladao Slaven Belupo te se tako približio Rijeci na pet bodova, dok za Hajdukom i dalje zaostaje šest. U HRT-ovoje emisiji Stadion, akutalnosti u hrvatskom nogometu komentirao je Vedran Ješe.

"Zanimljivo kolo, od vodećeg trojca, iznenađenje je kiks Rijeke u Šibeniku. Ne može se prije nijedne utakmice reći da ćeš nekog dobiti, bez obzira na tablicu. Vidjeli smo taj Šibenik, koji su već svi skoro otpisali. Dođe Rijeci, prvoj na tablici, koja nije loše igrala, ali nije osvojila tri boda. Najmanji je pritisak, po iskustvu osvajanja naslova, na igračima Dinama. Doživio sam nešto slično u karijeri, kad nisi osvojio naslov, zadnjih deset kola dođe do nesigurnosti, pogotovo ako nemaš nekog da te može dignuti u ekipi. Može doći do pada samopouzdanja, to smo vidjeli i prošle godine, kad Rijeka i Hajduk nisu uspjeli prelomiti", rekao je Ješe.

"Vidjeli smo puno bolji Dinamo, vratio se Josip Mišić, a Petar Sučić ulazi u formu. Stavili su Marka Pjacu na prirodnu poziciju. Belupo je previše respektirao Dinamo na početku i imali su tri utakmice ranije. I crveni karton je usmjerio utakmicu", rekaoje Ješe pa prokomentirao interjvu predsjednik kluba, Velimira Zajeca za Jutarnji list. Uz to što je govorio o radu predsjednika Uprave Zvonimira Manenice, komentirao je igrače poput Mmaeea i Wilfrieda Kange.

"Iznenadio me način i trenutak, prozvalo se puno ljudi koji više nisu u klubu, prozvao se igrač koji je u klubu, mislim da se to ne radi tako. No, gospodin Zajec zna zašto je to rekao. Svi vidimo da je Dinamo kupio puno igrača koji nisu za Dinamo. Evo, Cordoba protiv Slavena ponovno na klupi, puno novca je potrošeno. Mnogo promašenih igrača, ali najveća vrijednost bi bila da se okrene mladim, domaćim igračima", kazao je Ješe o Zajecovim primjedbama.