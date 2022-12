Jeličić: Lovren nije kriv, Gvardiol se morao povući u akciji koja je dovela do penala

Hrvatska reprezentacija jučer je izgubila u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru. Bolja je s 3:0 bila Argentina, a mnogo se priča i o suđenju. Osobito o kaznenom udarcu kojeg je Daniele Orsato dosudio nakon kontakta Juliana Alvareza i Dominika Livakovića u našem kaznenom prostoru.

Joško Jeličić je u emisiji Qatara analizirao situaciju koja je dovela do penala. Dejan Lovren dobio je kritike nakon utakmice jer nije izašao u offside zamku već je pratio Alvareza, ali Jeličić kaže da se upravo tako stoper treba postaviti kada je otvorena lopta za napadača.

Umjesto toga, u defanzivnu liniju se prema njegovoj procjeni trebao povući Joško Gvardiol, koji je ostao više u odnosu na Lovrena. To se nije dogodilo, Alvarez je pobjegao te izborio sporan udarac s bijele točke.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA goalwart Dominik LIVAKOVIC (CRO), action, duels versus ALVAREZ Julian (ARG) to the penalty, penalty kick, foul, hi: Dejan LOVREN (CRO). Semi-final, semi-final game 61, Argentina (ARG) - Croatia (CRO) 3-0 on December 13th, 2022, Lusail Stadium Football World Cup 20122 in Qatar from November 20th. - 18.12.2022

- Tehničko-taktičke pogreške nisu dovele do gola jer, naravno, kazneni udarac nije postojao - zaključio je Jeličić.

