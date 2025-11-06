Naši Portali
Teški trenuci

Jedna Kovačevićeva izjava strašno je razljutila navijače: "Samo zbog toga ga treba potjerati"

VL
Autor
Hrvoje Delač
06.11.2025.
u 21:36

Pred Dinamom su još četiri utakmice, plavi igraju protiv Lillea, Betisa, rumunjskog FCSB-a, te protiv danskog Midtjyllanda

Nakon dvije pobjede i remija u prva tri kola Europske lige, Dinamo je upisao i prvi poraz. I to iznimno težak, na domaćem je terenu izgubio od Celte iz Viga 0:3.

Gosti su već u prvom poluvremenu vodili s 3:0, dva gola je zabio Pablo Duran (4., 44.), dok je Sergi Dominguez (28.) zatresao vlastitu mrežu.

Nakon odličnog ulaska u europsku sezonu plavi su doživjeli debakl, pred Marijem Kovačevićem teška je noć. Pogotovo kad vidi koliko bijesa je prema njemu upućeno na društvenim mrežama na kojima su navijači upravo u njega uprli prstom.

A pojedine izjave koje je dao nakon susreta posebno su ih zasmetale. 

Greške su presudile u ovoj utakmici. Stigne se nakon jednog primljenog gola vratiti, i imali smo situacije, i nakon prvog i nakon drugog gola. Brutalno su nas kaznili, do te mjere da u drugom poluvremenu moraš dati sve od sebe da taj poraz ne bude i veći, rekao je Kovačević, a jedan od navijača na to je reagirao:

"Koji gol? Iz koje točno šanse? Trener za male klubove", napisao je.

Boysi na kraju utakmice izvjesili poruku u čast legendi i sve poručili o povijesnom debaklu Dinamu
Još jedna njegova izjava koja se tiče nastavka natjecanja još je više zasmetala simpatizere Dinama.

- Čekaju nas u Europi sve jače i jače utakmice, a ako budemo koncentrirani i ne bude grešaka, možemo uzeti još koji bod, rekao je Kova.

"Ali ova rečenica: "možemo osvojiti još koji bod"??? Pa samo zbog ovoga ga treba potjerati, napisao je ljutito navijač.

Pred Dinamom su još četiri utakmice, 27. studenog gostovat će kod francuskog Lillea, a zatim 11. prosinca slijedi okršaj protiv novog španjolskog suparnika Real Betisa. 22. siječnja plavi igraju protiv rumunjskog FCSB-a, a tjedan dana kasnije u Herningu protiv danskog Midtjyllanda.
mario kovačević Europska liga Celta Dinamo

FR
freeshooter
22:06 06.11.2025.

...ovaj naš Kova je počeo razgovarati kao Hajdukov Leko prije odlaska... treninzi su nam stvarno dobri, radimo ka pasi, uvježbavamo 6 na 1 protivnika... Kova nisi niti svjesan da si devastirao igru do neprepoznatljivosti... mi smo Dinamo, i moramo težiti najvišim ciljevima, ne još ponešto, već i HNL je ogledalo tvog rada, znanja i sposobnosti, a mučimo se i protiv malih... još ova godina bez naslova, vodi nas ravno u katastrofu... zato, samo razlaz...

KA
kanđija
22:40 06.11.2025.

Boban neka sazove skupštinu i da ostavku jer tko god dođe ovaj će mu sastavljati ekipu

Avatar drug Joža
drug Joža
22:54 06.11.2025.

Da, još koji bod...gdje bi vi skupljali točno bodove?

