Kapetan Mišić izbezumljen teškim porazom Dinama: Ne znam što bih pametno rekao...

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo 0:3 upisavši prvi europski poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče (3:1), potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1:1), plavi su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Dva Dinamova veznjaka, Slovenac Miha Zajc i kapetan Josip Mišić, stali su pred kamere nakon bolnog poraza i iznijeli svoje dojmove.

- Loše smo krenuli u utakmicu. Napravili smo neke greške, a oni su to odmah kaznili. Iz svake naše greške koji smo napravili, Celta je zabila gol. Imali smo neke šanse, imao sam i ja šansu, mogli smo doći na 2:1, ali ako ne zabiješ, i primaš ovakve golove, onda nemaš baš šanse - rekao je Miha Zajc, pa dodao:

- Probali smo nešto promijeniti na poluvremenu. Moraš ostati kao ekipa do kraja, i ne primiti gol na 3:0, ali jednostavno nije išlo. Moramo što više naučiti iz ove utakmice, da popravimo ono što nije dobro, i da u prvenstvu imamo bolje igre. Nije dobro kad izgubiš, ali nakon svake utakmice moraš učiti i izaći bolji. Gledam pozitivno jer mislim da imamo dobru ekipu, samo to treba pokazati i na terenu.

- Teška večer, ne znam što bih pametno rekao. Mogu jedino čestitati Celti. Ostaje žal zbog stative Kulenovića, i onda umjesto 1:2 bude 0:3, i praktički je sve bilo gotovo. Potrudili smo se vratiti u utakmicu, ali više nije išlo. Oni su kod 3:0 za njih stali u blok i teško je to bilo probiti - poručio je Josip Mišić, te zaključio:

- Griješili smo u predaji, uzimali su nam lopte i išli na našu zadnju liniju. Iago Aspas je odličan igrač, to je pokazao i večeras, podijelio je nekoliko sjajnih lopti. Ovakve ekipe te jednostavno kazne. Ovo je prevelik i prebolan poraz. Čeka nas opet jedan veliki protivnik, Lille, francuski velikan. Sad se fokusiramo na nedjelju, na Istru, jer HNL nam je sve, a u Europi ćemo vidjeti kako će biti. Igrači su sad razočarani, glava nam je prema podu. Moramo se uzdići nakon ovog poraza i pobijediti u Puli.