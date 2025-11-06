Mediji iz regije žestoki: Dinamo posramljen! Zvezdo, dobila si upozorenje iz Zagreba

U četvrtom kolu Europske lige Dinamo je odigrao jako slabu utakmicu i na domaćem terenu izgubio od Celte (0:3). Španjolska momčad očitala je lekciju plavima, bila dominantna od samog početka, što je rezultiralo i ranim vodstvo, već u četvrtoj minuti.
Do kraja poluvremena Nevistić je još dvaput vadio loptu iz mreže i priči je tu bio kraj. Gosti su u nastavku susreta smanjili gas, samo su gledali kako utakmicu rutinski privesti kraju.
Ostao je Dinamo na sedam osvojenih bodova i s dobrom šansom da se plasira u nastavak natjecanja, ali želi li nešto ozbiljnije napraviti mora značajno popraviti igru. Trenutačna forma ne daje previše optimizma, morat će Kovačević poraditi na brojnim stvarima.
Utakmicu su, jasno, popratili i mediji iz regije i nisu baš oduševljeni igrom hrvatskog doprvaka.
"Navijači Dinama nezadovoljni su i rezultatima i igrom ove sezone, a kap koja je prelila čašu je večerašnji bolan poraz od Celte na domaćem terenu. Očekivalo se mnogo više od Dinama, no hrvatski velikan bio je posramljen", piše Sportsport.ba u tekstu pod naslovom "Bolna europska noć za Dinamo, svi u Zagrebu sada žele samo jedno".FOTO Pogledajte atmosferu s Maksimira, na utakmici je 17 tisuća navijača
U tekstu se dodaje:
"Sa žestokim se kritikama suočava Mario Kovačević i gotovo svi navijači zagrebačkog kluba traže njegov otkaz, iako su ga mnogi jedva čekali kad je došao u klub".
Blic se isto posvetio tom dvoboju, ali ga je stavio u kontekst Zvezde. Njihov klub, naime, također će igrati protiv Celte. U tekstu pod naslovom: Zvezdo, dobila si upozorenje iz Zagreba: Duran izudarao plave u jednom poluvremenu" pišu:
"Da ždrijeb nije bio naklonjen Crvenoj Zvezdi u Europskoj ligi govori to da je i posljednjeg "šešira" dobila Celtu. Španjolci, koji u siječnju dolaze na Marakanu, pregazili su Dinamo na Maksimiru. Da se momci iz Galicije na šale govori činjenica da im je bilo dovoljno jednom poluvrijeme da razbiju Dinamo".
