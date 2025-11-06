Naši Portali
Reakcije iz susjedstva

Mediji iz regije žestoki: Dinamo posramljen! Zvezdo, dobila si upozorenje iz Zagreba

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Hrvoje Delač
06.11.2025.
u 21:06

"Očekivalo se mnogo više od Dinama, no hrvatski velikan bio je posramljen", piše Sportsport.ba u tekstu pod naslovom "Bolna europska noć za Dinamo, svi u Zagrebu sada žele samo jedno".

U četvrtom kolu Europske lige Dinamo je odigrao jako slabu utakmicu i na domaćem terenu izgubio od Celte (0:3). Španjolska momčad očitala je lekciju plavima, bila dominantna od samog početka, što je rezultiralo i ranim vodstvo, već u četvrtoj minuti.

Do kraja poluvremena Nevistić je još dvaput vadio loptu iz mreže i priči je tu bio kraj. Gosti su u nastavku susreta smanjili gas, samo su gledali kako utakmicu rutinski privesti kraju.

Ostao je Dinamo na sedam osvojenih bodova i s dobrom šansom da se plasira u nastavak natjecanja, ali želi li nešto ozbiljnije napraviti mora značajno popraviti igru. Trenutačna forma ne daje previše optimizma, morat će Kovačević poraditi na brojnim stvarima.

Utakmicu su, jasno, popratili i mediji iz regije i nisu baš oduševljeni igrom hrvatskog doprvaka.

"Navijači Dinama nezadovoljni su i rezultatima i igrom ove sezone, a kap koja je prelila čašu je večerašnji bolan poraz od Celte na domaćem terenu. Očekivalo se mnogo više od Dinama, no hrvatski velikan bio je posramljen", piše Sportsport.ba u tekstu pod naslovom "Bolna europska noć za Dinamo, svi u Zagrebu sada žele samo jedno".

U tekstu se dodaje:

"Sa žestokim se kritikama suočava Mario Kovačević i gotovo svi navijači zagrebačkog kluba traže njegov otkaz, iako su ga mnogi jedva čekali kad je došao u klub".

Blic se isto posvetio tom dvoboju, ali ga je stavio u kontekst Zvezde. Njihov klub, naime, također će igrati protiv Celte. U tekstu pod naslovom: Zvezdo, dobila si upozorenje iz Zagreba: Duran izudarao plave u jednom poluvremenu" pišu:

"Da ždrijeb nije bio naklonjen Crvenoj Zvezdi u Europskoj ligi govori to da je i posljednjeg "šešira" dobila Celtu. Španjolci, koji u siječnju dolaze na Marakanu, pregazili su Dinamo na Maksimiru. Da se momci iz Galicije na šale govori činjenica da im je bilo dovoljno jednom poluvrijeme da razbiju Dinamo".
FI
Filidor
22:40 06.11.2025.

Zvezda je prvak sveta i evrope!

