Danas ništa ne potpisujte i čuvajte se ovih riječi, jedan krivi korak mogao bi vas skupo koštati
Četvrtak donosi jednu od najizazovnijih planetarnih konfiguracija tjedna koja će uzdrmati našu svakodnevicu. Dok Mjesec ulazi u diplomatsku Vagu tražeći sklad, napeti kvadrat između Merkura i Urana donosi električnu energiju, iznenadne preokrete i vijesti koje bi mogle promijeniti sve.
Ovan: Mjesec u Vagi stavlja vaše partnerske odnose u prvi plan, no tenzija između Merkura i Urana mogla bi donijeti iznenadne financijske vijesti ili svađu oko zajedničkih vrijednosti. Potreban je oprez i diplomacija kako biste izbjegli nepotrebne sukobe.
Bik: Uran u vašem znaku, aktiviran od strane Merkura, donosi potpuni kaos u vašu dnevnu rutinu i poslovno okruženje. Očekujte neočekivane zadatke, probleme s tehnologijom i nervoznu komunikaciju s kolegama. Ostanite smireni i prilagodljivi.
Blizanci: Vaš vladar Merkur je u srcu oluje, što se može odraziti na vaš društveni život i kreativne planove. Izbjegavajte tračeve i nepromišljene izjave, pogotovo na društvenim mrežama. Planovi s prijateljima mogli bi se izjaloviti u posljednji trenutak.
Rak: Fokus je na domu i obitelji, no napetost na nebu mogla bi donijeti neočekivane vijesti vezane za financije partnera ili iznenadni sukob unutar grupe prijatelja. Jupiter u vašem znaku nudi zaštitu ako ne budete pretjerivali u reakcijama.
Lav: Očekujte dramatične preokrete u karijeri i partnerskim odnosima. Neočekivana poruka od šefa ili iznenadna odluka partnera mogla bi vas izbaciti iz takta. Vaše Sunce traži prilagodbu, stoga pokušajte saslušati druge prije nego što donesete zaključak.
Djevica: Vaš analitički um danas će biti na velikom testu. Kvadrat vašeg vladara Merkura donosi kaos u poslovne procese i može se negativno odraziti na vaše zdravlje zbog stresa. Provjeravajte sve informacije dvaput i izbjegavajte preuzimanje previše obaveza.
Vaga: Mjesec ulazi u vaš znak i stavlja vas u središte pozornosti, no osjećat ćete se rastrgano. Dok vi žudite za mirom, oko vas će frcati iskre, posebno u ljubavnom životu ili kreativnim projektima. Ne donosite nagle odluke srcem, budite promišljeni.
Škorpion: Ovo je dan za povlačenje i introspekciju. Tenzije se događaju na osi dom-partnerstvo, pa je moguć iznenadni kvar u kući ili neočekivana svađa s voljenom osobom koja će vas natjerati da preispitate temelje vaše veze.
Strijelac: Komunikacija je danas vaše minsko polje. Iako ste okruženi ljudima, pazite što i kako govorite jer bi vaše riječi mogle biti pogrešno protumačene i izazvati pravu buru. Moguće su šokantne vijesti ili prekid komunikacije s nekim.
Jarac: Mars i Venera u vašem znaku daju vam snagu, ali budite spremni na financijske turbulencije. Neočekivani trošak ili prilika za zaradu mogu se pojaviti niotkuda. Ne donosite ishitrene odluke o ulaganju, ali budite otvoreni za genijalne ideje.
Vodenjak: S Merkurom u vašem znaku, vi ste epicentar ove astrološke oluje. Osjećat ćete se kao da ste spojeni na struju, puni ideja, ali i nervoze. Pazite da ne kažete nešto zbog čega ćete kasnije požaliti i budite posebno oprezni u prometu.
Ribe: Skrivene informacije danas izlaze na vidjelo i mogle bi vas uznemiriti. Intuicija vam je pojačana, ali isto tako i anksioznost. Razgovori s braćom, sestrama ili susjedima mogu biti napeti. Poslušajte svoj unutarnji glas koji vas poziva na oprez. Detaljnije astrološke aspekte za 2026. godinu možete proučiti kako biste stekli širu sliku.