Jedan od najboljih nogometaša u povijesti je jako loše, stanje mu se pogoršalo

Zdravstveno stanje legendarnog njemačkog nogometaša i trenera Franza Beckenbauera se jako pogoršalo, potvrdio je njemačkim medjima bivši nogometaš Lothar Matthäus.

"Franz Beckenbauer nije u najboljem zdravstvenom stanju. Franz je uvijek govorio da je najvažnija stvar u životu zdravlje, a on ga trenutno nema", rekao je Matthäus.

Posljednjih mjeseci pojavilo se više nagađanja o zdravstvenom stanju Beckenbauera, koji će 11. rujna napuniti 78 godina, prenosi njemačka novinska agencija dpa. Svjetski prvak kao igrač (1974.) i trener (1990.), dok je Matthäus bio kapetan, uglavnom se povukao iz javnosti. Beckenbauer iz zdravstvenih razloga nije sudjelovao na nedavnom susretu bivših članova reprezentacije iz 1990. godine, koji se održao 9. srpnja u Grassau am Chiemseeu.

Zbog zdravstvenih razloga Beckenbauer je početkom godine odlučio ne otputovati u Brazil na pogreb svog prijatelja Pelea.

"Volio bih to učiniti, ali nažalost moje zdravlje ne dopušta tako dug let. U srcu ću ispratiti svog prijatelja na njegovo posljednje putovanje", rekao je bivši nogometaš carskog nadimka Kaiser tada u intervjuu za Bild am Sonntag.