Jedan Hrvat značajno je utjecao na Guardiolu. O njemu je snimljen film

Jedan od najvećih trenera u povijesti nogometa, Španjolac Pep Guardiola, večeras s Manchester Cityem u Ligi prvaka dočekuje Borussiju Dortmund našega trenera Nike Kovača. Guardiola je tri puta osvajač Lige prvaka, s 2009. i 2011. s Barcelonom, te 2023. godine s Manchester Cityjem, a malo je poznato kako je na Pepov trenerski razvoj posredno utjecaja imao jedan Hrvat, slavni splitski vaterpolski trener, danas 71-godišnji Dragan Matutinović.

- Pepa Guardiolu upoznao sam na otvorenju Olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine. Zajedno smo bili u mimohodu; on kao nogometni reprezentativac Španjolske, ja kao izbornik njihove vaterpolske reprezentacije. Upoznao nas je moj igrač, legendarni španjolski reprezentativac Manel Estiarte - počeo je svoju priču svjetski poznati vaterpolski stručnjak.

Povod ove priče njegova je poveznica sa spomenutim Manelom Estiarteom, danas 64-godišnjakom, možda i najboljim svjetskim vaterpolistom u povijesti, s čak 578 nastupa za Španjolsku, usto i najboljim Guardiolinim prijateljem i dugogodišnjim suradnikom. Od Barcelone, preko Bayerna, do Manchester Cityja.

- Kada sam 1990. godine preuzeo španjolsku reprezentaciju, zatekao sam momčad koja je bila 11. na svijetu, podređenu samo jednome igraču – Estiarteu. Želio sam promijeniti takav način razmišljanja i zbog toga sam ispočetka naišao na otpor Estiartea, čijemu je egu važnija od uspjeha reprezentacije bila njegova kvota pogodaka. To se kosi s mojim načelom da je momčad važnija od svakoga pojedinca kako god se on zvao. S vremenom je i on to prihvatio, napravio zaokret u razmišljanjima i svoj talent podredio momčadi. Ako sam ja Manelu usadio svijest u značenju momčadi, on ju je prenio Guardioli, kod kojega nijedan pojedinac nije imao veću važnost od ekipe. Tako sam i ja indirektno oblikovao Guardiolu kao trenera – ispričao nam je Matutinović.

Što Estiarte predstavlja Guardioli, kako jedan bivši vaterpolist može pomoći nogometnom treneru?

- Estiarte je Pepu najvažniji suradnik, apsolutni broj jedan. On nije klasični pomoćnik, nego neka vrsta savjetnika (nekada se ta funkciju u Cityju zvala: head od players support and protocol ili šef za odnose s igračima i protokol, a danas samo advisor – savjetnik, nap.a.), čovjek koji je s igračima najbliži i pažljivo dozira protok informacija prema Guardioli. U njegovoj nadležnosti su međusobni odnosi igrača i članova stožera, odnosi igrača prema medijima i publici... On o igračima zna apsolutno sve, puno više nego Guardiole; on je potpora, savjetnik, čovjek od najvećega povjerenja - nastavlja Matutinović.

Asistenta takve vrste ne koristi puno trenera. Guardiola je u tu poseban?

- On je tu ulogu povjerio Estiarteu jer je on bio vrhunski sportaš, savršeno poznaje odnose u vrhunskom sportu, usto je inteligentan, pronicljiv, lojalan, povjerljiv i iskren – ističe Matutinović i dodaje kako je i sam u jednom trenutku želio pobjeći iz vaterpolskih voda i prebjeći u nogomet.

- Kada je Huljaj bio Hajdukov predsjednik, a Kopić prvi trener, predložio sam im da me uzmu upravo za tu ulogu trenerovog asistenta. Huljaj je tada rekao da će pitati o tome trener Kopića, pa sam nedugo poslije dobio negativan odgovor. Ili Kopić to nije želio, ili mu Huljaj to nije niti predložio – zaključio je Matutinović.

Dragan Matutinović sa španjolskom je vaterpolskom reprezentacijom osvojio srebra na Europskom i Svjetskom prvenstvu 1991., te na Olimpijskm igrama 1992. godine. O njemu je snimljen i film, u kojemu ga je utjelovio Tarik Filipović.