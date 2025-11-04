Hrvatske nogometašice saznale tko ih čeka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Ligaška faza kvalifikacija igrat će se između veljače, ožujka i lipnja 2026. godine, a u natjecanju sudjeluju 53 europske reprezentacije podijeljene u tri jakosne lige. Hrvatska ženska reprezentacija igrat će u Ligi C, u skupini C2, zajedno s Kosovom, Bugarskom i Gibraltarom. Igrat će tako s tri ekipe protiv kojih će imati priliku boriti se za plasman u viši rang natjecanja, ali i za poziciju koja vodi prema doigravanju za Svjetsko prvenstvo.

Ove kvalifikacije odlučit će o četiri izravna mjesta koja su dodijeljena UEFI za Svjetsko prvenstvo, dok će preostalih sedam mjesta biti raspodijeljeno kroz doigravanje koje će se igrati između listopada i prosinca 2026. godine. Još jedno mjesto vodit će u međukonfederacijske kvalifikacije. Osim plasmana na Svjetsko prvenstvo, kvalifikacije će također odrediti promociju i ispadanje reprezentacija uoči sljedećeg izdanja UEFA Lige nacija za nogometašice.Format kvalifikacija jednak je formatu Uefine Lige nacija. Reprezentacije su raspoređene u tri lige, Ligu A, Ligu B i Ligu C – prema konačnim poredcima iz izdanja Lige nacija 2025. godine. U Ligi A pobjednice četiri skupine izborit će izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će ostale reprezentacije kroz poredak sudjelovati u doigravanju.

Inače, braniteljice svjetskog prvenstva Španjolke i poraženi finalistkinje Engleskinje susrest će se u istoj skupini kvalifikacija. Španjolska je osvojila svoj prvi veliki naslov pobijedivši Englesku 1-0 u finalu 2023. u Sydneyu, dok je Engleska pobijedila Španjolke u izvođenju jedanaesteraca i tako zadržala titulu europskog prvaka u ovogodišnjem finalu EURA u Baselu. Kvalifikacijske utakmice počinju 3. ožujka.