Je li ovo znak? Kad Argentina učini ovo, postane Svjetski prvak!

Lionel Messi nije uspio realizirati jedanaesterac u utakmici protiv Poljske u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva.

Zanimljivo je da je Messi na drugom uzastopnom Svjetskom prvenstvu uspio promašiti jedanaesterac.

Prije četiri godine u Rusiji njegov udarac s bijele točke zaustavio je islandski golman. Tako je kapetan argentinske momčadi postao prvi igrač u povijesti Svjetskog prvenstva s dva promašena jedanaesterca.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Argentina - Stadium 974, Doha, Qatar - November 30, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as Argentina qualify for the knockout stages REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS

No, zanimljiva je usporedba jednog navijača, prema kojem bi to trebao biti dobar znak za Argentince.

Oba puta Argentina je postala svjetski prvak, a njihov najbolji igrač promašio je jedanaesterac u trećem kolu grupne faze. U Argentini 1978. bio je to Mario Kempes, a 1986. Diego Maradona.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Razgovarali smo s Belgijcima u Brexellesu: Hrvatska prolazi jer igrači su nam stari, nema kemije