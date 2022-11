Messi srušio Meksiko pa poručio: Danas počinje drugi SP za Argentinu, nastavite vjerovati

U susretu 2. kola skupine C na Svjetskom nogometnom prvenstvu Argentina je na stadionu Lusail svladala Meksiko sa 2-0 (0-0). Strijelci za Argentinu bili su Lionel Messi (64) i Enzo Fernandez (87).

Bila je to vrlo siromašna predstava u kojoj je vodstvo Argentini osigurao njezin kapetan i najbolji igrač Messi preciznim prizemnim udarcem sa 20-ak metara koji je odsjeo u samom donjem lijevom kutu suparničkog gola.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS

Argentina je u 87. minuti izborila udarac iz kuta, a nakon kratke kombinacije lopta je stigla do Fernandeza koji se priključio iz pozadine i zatim snažnim udarcem iskosa s lijeve strane sa 15-ak metara potvrdio pobjedu.

Argentinski kapetan i strijelac prvog pogotka Lionel Messi nije krio radost nakon pobjede:

- Danas počinje drugo Svjetsko prvenstvo za Argentinu. Ljudima ponavljam istu stvar, neka nastave vjerovati. U prvom poluvremenu nismo igrali kako bismo trebali, a u drugom, kad smo se smirili, počeli smo igrati bolje - rekao je.

S druge strane meksički izbornik Gerardo Martin nada se čudu:

- Napravili smo pogrešku i Messi je zabio gol. Ali, dok god postoji šansa, mi ćemo pokušavati proći dalje. I mi i Saudijska Arabija ćemo morati igrati na pobjedu. U nogometu kao i u životu moraš se znati podići - kazao je.

Standings provided by Sofascore

Ranije u subotu Poljska je u ovoj skupini svladala Saudijsku Arabiju sa 2-0 (1-0). Uoči posljednjeg kola, u kojemu će u srijedu igrati Poljska - Argentina i Meksiko - Saudijska Arabija, na vrhu ljestvice je Poljska s četiri boda, Argentina i Saudijska Arabija imaju po tri boda, dok je Meksiko posljednji s jednim bodom.

