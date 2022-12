Meksikanci u suzama nakon ispadanja: To je težak udarac, nemam riječi, frustrirani smo

Meksiko je svladao Saudijsku Arabiju sa 2-1 (0-0), pa su i Poljska i Meksiko natjecanje u skupini okončali sa po četiri boda. ali Poljska s razlikom pogodaka 2-2, a Meksiko 2-3.

Doslovno do zadnjih sekundi strepile su obje momčadi jer pogodak je visio u zraku, a u trenutku kada je bilo 2:0 na oba susreta odlučivala bi Fifina fair-play pravila. Ipak, Poljska je mogla odahnuti, a Meksiko početi žalovati za prvim SP-u u dugo godina u kojem nisu prošli skupinu.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico players look dejected after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Molly Darlington TPX IMAGES OF THE DAY Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- To je težak udarac, nemam riječi. Željeli smo pobjedu i tražili je od početka, pa smo imali puno prilika. Ali nismo mogli zabiti dovoljno i to ostavlja gorak okus - rekao je meksički veznjak Edson Alvarez:.

Nezadovoljan, ali i svjestan da je ovo bila posljednja prilika ove generacije bio je i izbornik Tata Martino.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 1, 2022 Mexico's Kevin Alvarez and Henry Martin look dejected after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- Jako smo frustrirani. Nakon prve dvije utakmice ostalo nam je puno toga za napraviti, a ova pobjeda nije nam bila dovoljna. Nismo imali treći gol i danas nam je nedostajalo pažnje otraga i na kraju smo ispali. Mi iskusniji moramo otići iz ove reprezentacije,zadali smo si cilj odigrati petu utakmicu na mundijalu, a nismo stigli ni do četvrte - kazao je Martino.

S druge strane, Saudijska Arabija, koja je otvorila SP senzacionalnom 2-1 pobjedom protiv Argentine, na kraju je ipak završila na dnu skupine s tri boda.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico fan looks dejected after the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Photo: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

- Znali smo da će Meksiko početi žestoko jer su nas morali pobijediti s velikom gol-razlikom. Hvala našem vrataru jer zaostatak bi trebao biti puno veći od dva gola. Večeras rezultat ne odražava lice naše igre. Bilo je teško disati s intenzitetom koji je Meksiko ubacio, nismo uspjeli zadržati loptu zbog njihovog pritiska i intenziteta u duelima.To je problem naše momčadi. Nismo zaslužili pobijediti u ovoj utakmici. Teško je proći u drugi krug, Saudijskoj Arabiji je to pošlo za rukom samo jednom 1994. godine. Prije ove utakmice sanjali smo o tome da to ponovimo, ali s obzirom na našu utakmicu večeras, nismo to zaslužili - zaključio je Hervé Renard, izbornik Saudijske Arabije.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Razgovarali smo s Belgijcima u Brexellesu: Hrvatska prolazi jer igrači su nam stari, nema kemije