Je li heavy metal trener stvarno samo 'Normalan'?

Ako je netko prodrmao nogometne terene i uvukao se pod kožu i igračima i navijačima onda je to karizmatični Jürgen Klopp (52). Bivši njemački nogometaš i aktualni trener Liverpoola jedna je od najomiljenijih ličnosti trenerskog svijeta današnjice.

Jürgen Klopp je posljednji od troje djece Norberta i Elisabethe Klopp. Rođen je u Stuttgartu 1967. godine. Otac mu je radio kao prodavač, a ranije je bio i nogometni vratar i baš ga je on povukao u ovaj sport koji ga je danas proslavio.

Još kada je bio dječak mladi Klopp želio je biti doktor. No nije jer je smatrao da "nije bio dovoljno pametan". Kada je dobio svjedodžbu, ravnatelj škole mu je rekao: "Nadam se da će vam uspjeti to s nogometom jer u protivnom izgledi vam nisu previše dobri".

Na njegovu sreću u nogometu mu i dalje ide.

A nije ostao zakinut ni za znanje. Naime, godine 1995. završio je studij iz područja sportskih nauka na Goetheovom institutu u Frankfurtu na Majni. Tema njegovog diplomskog rada bila je brzo hodanje.

No, vratimo se nogometu u kojemu je Klopp poznat po svojoj vjernosti. Uglavnom je igrao amaterski nogomet za više klubova: SV Glatten, TuS Ergenzingen, Pforzheim, Eintracht (rezervna ekipa), Viktoriju Sindlingen i Rot-Weiss Frankfurt.

A kada je prešao u profesionalce, cijelu je karijeru nastupao za Mainz 05 (1989.–2001.). U početku je igrao kao napadač, ali je 1995. prešao u obranu.

Nakon igračke karijere, postavljen je za trenera Mainza. Njih je vodio sedam godina i uveo klub u Bundesligu prvi put u povijesti. No, to nije sve. S Mainzom je došao i u kvalifikacije za Kup UEFA u sezoni 2005./06.

- Nikada nisam mogao ono što mi se vrti po glavi prenijeti na teren. Imao sam talenta za petu ligu, a mozak za Bundesligu - rekao je jednom Klopp.

Ali stvari više nisu bile tako savršene pa je na kraju sezone 2006./07. Mainz ispao u Drugu ligu, a Klopp je odlučio ostati s klubom kao i kapetan s brodom koji tone. Povratka u elitno društvo nije bilo pa je na kraju ipak dao ostavku.

Bilo kako bilo proslavio je Mainz i za njega napravio ono što nitko prije nije uspio. Istu stvar ponovio je i s Borussijom Dortmund. Na klupu u klubu iz Dortmunda sjeo je 2008. godine.

U svojoj prvoj sezoni doveo je Borussiju do trofeja u njemačkom superkupu pobjedom nad Bayernom. Titule prvaka došle su u sezonama 2010./11. i 2011./12.

Osim toga 81 bod Borussije iz sezone 2011./12. bio je do tada najveći broj bodova u povijesti Bundeslige. U toj sezoni Borussia je izjednačila Bayernov rekord od 25 pobjeda u sezoni (1972./73.), a niz od 28 utakmica bez poraza najduži je ikad u Bundesligi. Iste je godine Borussiju doveo prvi put do dvostruke krune u Njemačkoj pobjedom u finalu Kupa nad Bayernom od 5:2.

Sljedeće sezone navijači su mu se zahvalili za još jedno čudo. U Ligi prvaka ždrijeb je Borussiju svrstao u tzv. "grupu smrti" s Manchester Cityjem, Real Madridom i Ajaxom. No, Kloppovi momci nisu izgubili nijednu utakmicu i završili su kao prva momčad u grupi. Došli su i do finala, ali tamo ih je s 2:1 svladao Bayern.

Godine 2015. završila je njegova era u Njemačkoj koju je zamijenio Otokom i Liverpoolom s kojim je izborio dva finala Lige prvaka zaredom: 2018. titulu je osvojio Real Madrid pobjedom 3:1, a 2019. Liverpool je bio bolji od Tottenhama s 2:0. Donio je tako klubu šestu titulu europskog klupskog prvaka, a sebi prvu.

Ove sezone s Liverpoolom čeka prvi naslov prvaka Engleske nakon 30 godina. Od kluba je napravio nogometnu elitu, silu koje se malo tko ne boji...

Poznat je po svom odnosu s igračima, prijateljskom nastupu, otvorenosti i karizmi.

Osim toga Klopp preferira agresivan, dinamičan nogomet. Mnogi kažu da je poput teškog metal hardcore banda. Ekspresivan, glasan i usmjeren na protunapade. Poznat je i po svojoj inteligentnoj taktici i nogometnoj filozofiji.

'Gegenpressing' je filozofija "pritiskanja", a zahtijeva brzu reakciju odmah nakon što momčad izgubi posjed lopte i Klopp je prakticira sa svojim momčadima. Zbog toga se smatra jednim od najboljih nogometnih trenera na svijetu.

Još dok je trenirao Mainz i Borussiju Dortmund postao je poznat po svojim strastvenim slavljima. Bilo da se radi o duhovitom plesu, klizanju po travi na koljenima ili ljubljenju igrača... Klopp je sve to prošao. Jednom je čak nategnuo i mišić kada je slavio.

Zanimljivo je kako nakon utakmica voli prošetati do kuće, a ne ići autom. Kaže kako tada ima vremena i mira da razmisli o tome što je u utakmici mogao napraviti bolje.

Godine 2012. imao je transplantaciju kose kao što je imao i Wayne Rooney. Smatra kako je bila uspješna i sada je zadovoljniji sobom.

Što se privatnog života tiče, nalazi se u drugom braku. Prvi sa Sabinom Klopp trajao je do 2001. s njom ima i sina Marca. Drugu suprugu - Ullu Sandrcok upoznao je u pubu tijekom proslave Oktoberfesta. Ona je socijalna radnica i dječja spisateljica. Ima sina Dennisa iz prethodnog braka. Vjenčali su se 2005. godine.

Klopp je poznat i po tome da voli pse. Njegov se zlatni retriver zove Emma. Zanimljivo, pas je ime dobio u čast legende Borussije Dortmund, Lothara Emmericha.

Iznimno kao trenera cijeni lik i djelo Arsenea Wengera, no kada je usporedio sebe s njim rekao je sljedeće:

- On voli posjed lopte, dodavanja, igrati nogomet... To je kao orkestar. Ali to je tiha melodija. Ja volim heavy metal.

Od 2005. redovno se pojavljivao kao stručni komentator na njemačkoj TV-stanici ZDF, govoreći o igrama njemačke reprezentacije, a tijekom Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoafričkoj Republici radio je za RTL uz Günthera Jaucha.

Izgleda da je oduvijek bio predodređen za treniranje, ali i medije. U jednom je intervjuu za BBC jedan njegov poznanik rekao:

- Kada smo bili djeca slušali smo na radiju utakmicu Stuttgarta, a Jürgen ju je počeo analizirati i predlagati koje bi se promjene trebale raditi kako bi utakmica išla u drugom smjeru. Nakon nekoliko minuta komentator bi potvrdio da se dogodilo ono što je Jürgen predlagao.

Sada utakmice više ne sluša na radiju, stoji pored terena i na prvoj je liniji pored svojih igrača. Sada igrača Liverpoola, u kojemu igra i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren. I bez sumnje, obojica su dio momčadi koja je možda i jedna od najboljih u 21. stoljeću i koja je na tragu besmrtnosti.

I da... Klopp je sam sebi nao nadimak "Normal One", referirajući se na Josea Mourinha i njegov The Special One. No, kada gledamo sve što je napravio i što radi s klubovima koje trenira, možemo se samo pitati je li to uistinu Normalno?