Otišla je još jedna legenda: Umro je Mačak, čovjek kojeg ni John Terry nije uspio dostići

Nažalost, iz Londona stiže još jedna tužna vijest. U 79. godini je preminuo Peter Bonetti, legendarni vratar Chelseaja, koji je za klub sa Stamford Bridgea nastupio čak 729 puta.

Bonetti je za Chelsea branio šezdesetih i sedamdesetih godina, bio je član engleske reprezentacije koja je 1966. godine osvojila naslov prvaka svijeta, a zbog svojih čudesnih refleska bio je poznat i pod nadimom Mačak.

Od njega je za Chelsea samo Ron Harris nastupio više puta (795), a na toj listi ga nije uspio dostići čak niti John Terry, dijete kluba i njegov dugogodišnji kapetan, koji se od karijere oprostio uz 717 nastupa.

Engleski mediji nisu naveli od čega je Bonetti umro, ali su spomenuli da je dugo godina bio teško bolestan.

One of Chelsea Football Club's greatest ever players.



Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. 💙 pic.twitter.com/OM48Dq2BXW