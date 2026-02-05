VIDEO Što je on ovdje napravio? Potez Hrvata začudio je mnoge, evo kako su ga nazvali

U dramatičnoj utakmici četvrtfinala Kupa kralja između Deportivo Alavésa i Real Sociedada, odigranoj u srijedu na stadionu Mendizorroza, dogodio se trenutak koji je obilježio ne samo utakmicu, već i cijelu nogometnu sezonu u Španjolskoj. Baskijski derbi bio je na vrhuncu napetosti, domaćin je vodio 2:1, a onda je u 67. minuti hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car izveo potez koji su mediji i navijači opisali kao "potpuno pomračenje uma".

U jeku borbe u vlastitom kaznenom prostoru, Ćaleta-Car se našao u duelu s napadačem Alavésa, Tonijem Martínezom. Nakon što ga je suparnik uspio okrenuti, hrvatski branič posegnuo je za, naizgled, uobičajenim potezom povlačenja za dres. No, učinio je to s tolikom snagom i na takav način da je Martínezov dres u potpunosti navukao preko njegove glave, potpuno ga zaslijepivši. Šokirani napadač bespomoćno se vrtio oko svoje osi, a Ćaleta-Car ga je, kako se čini na snimkama, zatim i udario rukom.

Glavni sudac Alejandro Quintero González isprva nije reagirao na bizarnu situaciju. Ipak, stigao je poziv iz VAR sobe koji ga je uputio da sam pogleda snimku. Nakon pregleda, nije imao izbora nego pokazati na bijelu točku i dodijeliti žuti karton hrvatskom stoperu. Odluka je, kako pišu španjolski mediji, ostavila igrače, klupe i navijače u potpunoj nevjerici, suočene s "interpretacijom pravila praktički nečuvenom na profesionalnoj razini".

Odgovornost za izvođenje kaznenog udarca preuzeo je upravo "žrtva" incidenta, Toni Martínez, koji je prethodno već zabio s bijele točke za vodstvo Alavésa 2:1. Prilika da svoju momčad odvede na prag polufinala Kupa s vodstvom od 3:1 bila je ogromna. Međutim, na scenu je stupio vratar Real Sociedada, Álex Remiro, koji je fantastičnom obranom spasio Ćaleta-Cara i svoju momčad, unijevši potpunu dramu u završnicu utakmice.

Remirova obrana bila je ključna prekretnica. Ćaleta-Carov potez u međuvremenu je postao apsolutni hit na društvenim mrežama. Snimka se munjevito proširila uz opise poput "najnadrealniji penal u povijesti" i "najbizarniji trenutak sezone". Ugledni El Chiringuito, koji na mreži X prati preko tri milijuna ljudi, bio je samo jedan od medija koji su podijelili nevjerojatnu scenu, dok su se korisnici pitali: "Jesam li ikada vidio nešto slično?".

Umjesto da Alavés ode na nedostižnu prednost, Real Sociedad je dobio krila. Gosti su prvo izjednačili preko Gonçala Guedesa u 76. minuti, a onda je uslijedio potpuni preokret za koji je zaslužan drugi Hrvat na terenu. Luka Sučić, koji je u igru ušao u 59. minuti, u 80. je minuti upisao ključnu asistenciju za pobjednički gol Orrija Óskarssona za konačnih 2:3. Tako je, na kraju, Real Sociedad zahvaljujući jednom Hrvatu prošao u polufinale, dok je drugi Hrvat umalo postao tragičar večeri.