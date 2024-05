Javila se nutricionistica Hajduka, evo kako je objasnila kontroverzan čin 'rušenja Maksimira'

Vjenčanje Hajdukove nutricionistice Dragane Sekulić Olujić je odjeknulo u hrvatskoj javnosti zbog jednog zanimljivog detalja koji je osvanuo na društvenim mrežama.

Na svadbenom slavlju odabrala je tortu u obliku Dinamovog stadiona. Mladenci su uz taktove pjesme "Dalmacijo" zajednički držeći veliki nož "porazbijali Maksimir", odnosno prilično agresivno isjekli tortu na komadiće koji su letjeli okolo.

Nakon po nekima kontroverznog čina, Srkulić Olujić je reagirala na Facebooku. Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

- Vjenčanja su puna običaja. Neki običaji su dosadni, neki zabavni, kao i vjenčanja. Ja sam se eto opet udala. Opet. I organizirala vjenčanje. Zabavno vjenčanje sa zabavnim i veselim običajima. Neke običaje zadržala, neke izostavila, a neke eto promijenila. U Dalmaciji se na vjenčanju razbija krokant. I to, Sv. Duje. Meni ga je ovaj put bilo žao. Izabrala sam nešto što se ionako uskoro ruši i gradi novo. Čista simbolika, ništa drugo. Ako netko to protumači na drugačiji način, to više ne smatram mojim problemom nego njegovim - napisala je Hajdukova nutricionistica.

Olujić je postala poznata nakon utakmice Hajduka i Lokomotive koja se u ožujku igrala na Poljudu. Tada je Hajduk optužio suca Igora Pajača da je nutricionisticu gurnuo u tunelu stadiona. Ispostavilo se da je na kraju ona gurnula Pajača.

