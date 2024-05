Javno popljuvao Hajduk pa dobio momentalni otkaz: 'Učinio je to bez suglasnosti kluba!'

Nekadašnji igrač i trener Hajduka, Luka Bonačić, dobio je otkaz u klubu kojeg je vodio, NK Solinu, i to zato što je u javnom istupu kritizirao Hajduk. Igrač splitske momčadi iz sedamdesetih i početka osamdesetih godina prošlog stoljeća vodio je Solin koji će ispasti u 2. NL, odnosno u treći rang hrvatskog nogometa. Klub je preuzeo u lošem trenutku, a nije ga uspio spasiti od relegacije. No, ne bi ga to stajalo otkaza, već je postao bivši zbog intervjua u kojem se žestoko obrecnuo na aktualno stanje u Hajduku.

- Uništili su Marka Livaju. Da je prema Livaji bio pravi odnos, Hajduk je mogao više. Pravi odnos nije dodvoravanje i davanje, ja sam trener, ja sam mama i tata, što ja kažem, tako će biti - rekao je Bonačić u emisiji Sport nedjeljom uz dodatak:

- Hvala Bogu, treba reći, Livaja je sve ovo pokrenuo i treba mu čestitati. Inteligentan je i pametan, ali osjetio je komfornu situaciju... Ima puno stvari što ovi kažu, sad neću pričati. Prije Livaje su bili Slišković, Jurica Jerković...

Kad su to čuli, iz Solina su Bonačića ekspresno odlučili smijeniti:

- Luka Bonačić više nije trener NK Solin. Treneru zahvaljujemo što je došao u delikatnom trenutku i što je bio maksimalno angažiran. Intervju kojeg je bivši trener dao na našem stadionu i u klupskim obilježjima bio je bez suglasnosti Kluba i ne predstavlja naše stajališteNK Solin čestita novom vodstvu HNK Hajduk, pogotovo novom sportskom direktoru, našem Nikoli Kaliniću, kojemu želimo puno uspjeha u radu. Mi se posvećujemo poslu vraćanja sportskih uspjeha našeg NK Solin - objavili su iz kluba.