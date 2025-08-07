Mudražiju pitali bi li ikad igrao za Hajduk. Njegov odgovor bi mnoge mogao iznenaditi

Ovog ljeta Dinamo je pojačao svoje redove dovođenjem 28-godišnjeg veznjaka Roberta Mudražije iz Lokomotive. Mudražija se ranije dovodio u vezu s nekoliko drugih hrvatskih klubova, uključujući i Hajduk, no na kraju je završio baš u klubu kojem je oduvijek bio sklon.

"Ne bih htio otkrivati baš detalje, ali imao sam ozbiljnih ponuda i samo je bilo na meni da kažem: 'Da'. To je luksuz kad nogometaš može birati između opcija. Bilo je trenutaka u karijeri kad nisam imao nikakve opcije", rekao je u Podcastu 8_24.

Naglašava da je dolazak u Dinamo bio isključivo njegova odluka. "Dinamo je bio isključivo moja odluka. Nogomet je danas postao biznis. Moj Karačić igra za Hajduk, ja za Dinamo. Jedva čekamo da nastupimo jedan protiv drugog, da razmijenimo dresove. Obožavam taj rivalitet. Da me Dinamo nikad nije htio, sigurno bih išao u Rijeku, Osijek, Hajduk, negdje vani... Gledaš sebe, svoju egzistenciju, svoju budućnost", iskreno je priznao.

Dodao je i kako cijeni interes bilo kojeg ozbiljnog kluba. "Privilegij je da se neki klub u Hrvatskoj zanima za tebe, a posebno Dinamo, Hajduk, Rijeka ili Osijek. Glupo mi je izjavljivati da negdje ne bih išao. Nikad ne znaš što život nosi."