Dinamo je gladan, čitav HNL mora brinuti: 'Nećemo nikoga podcijeniti, želimo pobjedu'

Drugo kolo Hrvatske nogometne lige otvaraju Dinamo i Vukovar, koji se u petak sastaju na stadionu Maksimir. Modri su novu sezonu započeli pobjedom na gostovanju u Osijeku, dok je Vukovar u prvom kolu poražen upravo na Maksimiru, od strane Lokomotive. Uoči susreta, utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Dinama, Mario Kovačević.

"Lijep pozdrav svima. Bilo nam je važno da uđemo u prvenstvo pobjedom. To se dogodilo i imali smo lijep tjedan prije ove utakmice s Vukovarom. Svi su zdravi i svi konkuriraju. Tu me jedino boli glava oko koga staviti. Igrači koji su ušli s klupe su donijeli pobjedu u Osijeku i to me veseli. Vukovaru nije lagano, ali vidjelo se i u prvom kolu da imaju kvalitetu. Ne smijemo misliti da će biti lako. Siguran sam da će doši navijači, želimo pobjedu uz sve poštovanje prema Vukovaru", rekao je uvodno trener Dinama.

Kazao je i da nema ozljeda te da svi treniraju. "Zajc? Trebat će mu vremena da se prilagodi ekipu, tek je došao, trebat će mu sigurno barem tjedan-dva", dodao je Kovačević. Upitan kako je bio zadovoljan igrom protiv Osijeka, rekao je: "Normalno je da u prvoj utakmici nije sve idealno. Na nekim stvarima moramo raditi, analizirali smo utakmicu protiv Osijeka, vidjeli smo gdje možemo bolje, moramo bolje reagirati po izgubljenoj lopti. Ali opet, puno drugih stvari je bilo dobro. Znali smo da protiv Osijeka neće biti lagano, ali želja se vidjela od prve minute. Intenzitet je bio dobar. Nisam zadovoljan time kako smo kontrolirali utakmicu, vjerujem da će to biti puno bolje. Ali nemoguće je da prva utakmica bude idealna."

Osvrnuo se na mogući sastav u drugome kolu. "Ja sam trener Dinama, imam skoro 30 igrača i svi su za Dinamo. Na njima je da se bore. Konkurencija je velika. Ne bojim se uopće oko toga tko će početi, bitno je da svi budu motivirani. Teren je jedino mjerilo", dodaje Kovačević.

"Zadovoljan sam radom stožera. Radimo maksimalno, fokusirani smo na naš posao s igračima. Nije lagano, puno je novih igrača, treba to sve pripremiti. Mislim da radimo dobar posao, ali uvijek se može bolje. Svaku utakmicu pripremamo tako da bude bolja nego prošla. Svi želimo dobar rezultat i dobru igru i vjerujem da ćemo tako nastaviti", kazao je trener pa se posebno zahvalio navijačima: "Uvijek imamo veliku podršku, zahvaljujemo im se na atmosferi u Osijeku. Pozivamo ih i sad, vjerujem da će imati što vidjeti."