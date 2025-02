Jasno je da u Dinamovoj svlačionici postoji veliki problem. Sve je kulminiralo smjenom Nenada Bjelice

Težak poraz protiv Rijeke zapravo je naplata svega lošeg što se zadnjih godinu i pol dana događalo u sportskoj politici Dinama. Pobjeda Hajduka sada je stvari vratila na početak, onaj od sedam bodova zaostatka nakon prvog dijela sezone. Stalno se zadnjih tjedana promovirala teza o tome kako Dinamo ima najbolji roster. Ona teoretski i ima podlogu kada bi svi, posebice oni najvažniji igrači, bili na raspolaganju. No, osim toga, jasno je da u maksimirskoj svlačionici postoji jedan drugi problem. A to je kemija u momčadi koja je izgubljena zbog spomenute sportske politike. A to je zapravo počelo još od priče s Igorom Bišćanom, a kulminiralo smjenom Nenada Bjelice. Potpuni nerazmjer u izvedbi momčadi koja igra u Europi i domaćem prvenstvu još nitko nije uspio odgonetnuti.

Iz ove perspektive jasno je da su odluke o smjenama trenera donošene nelogično. Jer, nisam siguran da je Fabio Cannavaro bolji trener od Nenada Bjelice koji je 'pao' i zbog ozljeda najvažnijih igrača. S tim da je Talijan došao u okruženje o kojem malo toga zna, odnosno, sigurno zna manje od Bjelice ili Sergeja Jakirovića. A i ovaj šamar u Rijeci imat će gotovo jednako destruktivan učinak kao onaj protiv Bayerna. No, vratimo se suštini. Dinamova uprava smjenjivala je trenere, a takvim je odlukama samo narušavala odnose i ozračje u svlačionici. Potpuno nelogično nisu zaštitili vitalan dio momčad, a to su najstandardniji, najiskusniji i najbolji igrači. Oni su, desetkovani ozljedama, samo gomilali frustracije zbog svoje nemoći i očitog pada.

A rotacije u taktičkim varijantama i nelogične postavke igre samo su dodatno narušile odnose u svlačionici i 'ubile' momčadsko ozračje. Vidljivo je to kod govora tijela velikog broja igrača koji, svaki na svoj način, pokazuju nezadovoljstvo. Stranci su dobro plaćeni, zaštićeni ugovorima i nije ih pretjerano briga što je plavi brod opasno nagnut. Oni gledaju samo svoj interes, a kada izražavaju nezadovoljstvo, ne brinu o koheziji momčadi, naprotiv. Posljedica svega je momčad i sustav koji nije standardan gotovo cijelu ligašku sezonu. Nitko ne zna Dinamovu standardnu formaciju niti prvu postavu. U takvim okolnostima i Cannavaro je primoran 'gatati' u svojim idejama...

Isto tako, u Dinamovim strancima nema adekvatne kvalitete, a ni mlade snage, poput Kulenovića, Stojkovića ili Kačavende nisu potpuno integrirani u momčad kojoj, sada je to tako jasno, nedostaje onaj pravi Bruno Petković. Jednostavno rečeno, u Dinamu ne postoji prava hijerarhija ni kemija. Ona kemija koja postoji u Rijeci pod Radomirom Đalovićem. Njegova momčad ima mladenački zanos i energiju koja ih nosi.

Prijateljski odnos s trenerom, ne neophodno zasnovan na autoritetu, donosi im da sve savršeno štima. I što je najvažnije, u njihovoj igri sve je savršeno jasno. Baš kao što je jasno da su rezultati u ovom kolu opet drastično, čini se, promijenile odnose i omjere u borbi za naslov. Hajduk i Rijeka imaju očitu prednost, pritom ne mislim samo na onu bodovnu. No, u završnici prvenstva jedan bi udarac mogao okrenuti sve. Baš kao što je lani Dinamo u Rijeci osigurao naslov u utakmici u kojoj je sat vremena igrao kao jučer. I onda je Petković jednim potezom sve promijenio. To je vjerojatno jedan od rijetkih aduta na koje računaju u Dinamu. Da u završnicu prvenstva uđu u egalu s Hajdukom ili Rijekom i onda da do izražaja dođe njihovo iskustvo, autoritet ili rutina pobjeđivanja iz nekih prošlih godina.

Naravno, ne zaboravimo Hajduk koji je, s ovakvim Markom Livajom, u svom dobro poznatom zanosu. Pojavi li se još neki inspirirani igrač iz Gattusove svlačionice u završnici prvenstva, Split bi mogao dočekati ono o čemu već (pre)dugo sanja...