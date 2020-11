Kolinda Grabar-Kitarović o životu nakon operacije: 'Imam još mjesec dana teških restrikcija'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u rujnu je bila na operaciji stenoze spinalnog kanala vratne kralježnice KBC-u Zagreb, a pratiteljima se neposredno nakon zahvata javila na društvenim mrežama. Dva mjeseca nakon operacije osvrnula se na svoje zdravstveno stanje i otkrila kako izgleda njezin život od kada više ne obnaša dužnost predsjednice.

"Život je drukčiji, svakako, opušteniji, lakši, imam više vremena za sebe, za ono što doista volim raditi, suradnju s raznim znanstvenim institutima, sveučilištima, učim, pišem doktorat, bavim se obitelji. Oporavljam se od operacije, imam još mjesec dana teških restrikcija, a onda će trebati još godinu i više trebati da se živac skroz oporavi", rekla je Grabar Kitarović za N1 televiziju.

Bivša predsjednica u rujnu je proslavila 52. rođendan, a svojim se pratiteljima tada javila iz svog doma zahvalivši svima na čestitkama, ali i svojoj obitelji na bezuvjetnoj podrški koju joj pružaju. “Duboko ste me dirnuli. I ja svima vama želim svako dobro, ponajprije zdravlje i mir u ova tjeskobna vremena. Brinite o sebi i o drugima. Zasipani vijestima o virusu, nemojmo zaboraviti da drugi problemi nisu nestali. I nemojmo ih zanemarivati, a pogotovo ne ignorirati. Neki su se, na žalost, još i produbili. Nemojmo zaboraviti gladne, umorne, nezaposlene i one koji će to tek biti, bolesne, potrebite, a posebno nemojmo zaboraviti zlostavljane. Nemojmo biti pasivni promatrači, već aktivni građani. Pružimo ruku onima kojima je potrebna. Ne znamo što nosi sutra i zbog toga smo svi tjeskobni. Nitko se od nas ne zavarava – neće biti lako. Ali imajmo vjere. Vjerujmo u sebe, u svoje zajedništvo, kojim smo pobijedili i najveće izazove. Brinimo o roditeljima i starijima, a posebno o djeci. Moramo im osigurati budućnost kakvu zaslužuju.

S moje strane, jedno veliko: Hvala mama, hvala tata! Hvala Jakovu, djeci i cijeloj obitelji na beskrajnoj potpori. Hvala svima vama, dragi prijatelji, znani i neznani. Sretna sam što vas imam.

Pozdravljam vas sve iz svojega privremenog ureda, s balkona mojega doma, uz najljepše želje za bolje sutra, s dubokom vjerom u našu Hrvatsku”, napisala je tada Grabar-Kitarović.

