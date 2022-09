Jakobušić sad želi Slavena Bilića! Jasno je zašto je Hajduk potjerao Dambrauskasa

Lukša Jakobušić je presjekao - nakon izgubljenih bodova na Šubićevcu protiv Šibenika (1:1), a uoči zaostale utakmice s Rijekom (srijeda, 20:00 Poljud), Hajduk traži novog trenera. Ni godinu dana u Splitu nije izdržao Valdas Dambrauskas, s kojim je nakon kriznog razgovora potpisan sporazumni raskid, a s njim odlaze i dosadašnji pomoćnici glavnog stratega Marius Skinderis i Justinas Gasiunas.'Valdas, sretno i hvala!', poručio je službeni Hajduk litavskom stručnjaku povodom rastanka i zahvalio mu se na suradnji, a 'posebno na strasti, znanju i energiji koje je pokazao vodeći klub'.

Došao kao dugoročno riješenje

Dambrauskas je stigao u Hajduk u studenom 2021. godine, najavljen kao dugoročno rješenje i projekt sportskog direktora Nikoličiusa s kojim je u tandemu uspješno radio u Gorici. I njihova priča u Hajduku počela je uspješno, Hajduk se nošen euforijom navijača vratio u borbu za naslov prvaka, a nakon devet godina na Poljud je stigao i prvi trofej, Rabuzinovo sunce za pobjednika Kupa, pobjedom protiv Rijeke 3:1. Momčad koja se gradila oko Marka Livaje ostala je na okupu, stigla su i nova imena, prije svega u obrani jer s postojećom Hajduk nije imao šanse da opet uđe u istu borbu.

A to je bio jedan od zacrtanih ciljeva Lukše Jakobušića: Hajduk koji se bori za trofeje, koji igra u skupini Konferencijske lige i zbog kojeg ljudi sa stadiona zadovoljni odlaze kući nakon utakmica. Samo sedam kola odigrao je Hajduk u novoj sezoni, prije nego što se isključio iz trke za naslov: već sad za Dinamom zaostaju 12 bodova, a dvije zaostale utakmice na kontu u tom kontekstu malo znače. Gotova je i europska sezona, u kojoj je Hajduk odigrao svoju najbolju utakmicu pod vodstvom trenera Dambrauskasa. Nakon preokreta su demolirali portugalsku Viktoriju, a Hajduk nas je s godinama naviknuo da takve utakmice u pravilu gubi ili pobjeđuje sam sebe. Euforija ipak nije zamaskirala ono o čemu pišemo od početka sezone, a na isto upozoravaju i mnogobrojni stručnjaci - Hajduk nema igru ni jasan plan da ju stvori i prije ili poslije taj problem morao je isplivati. Dogodilo se onda kad se nikako nije smjelo dogoditi, u utakmicama u kojima se dokazuje prava snaga jedne momčadi i njene organizacije. U Šibeniku je Jakobušićev Hajduk izgledao kao mali klub, jer nakon što ih je 17 tisuća ljudi došlo podržati protiv Belupa i nakon što su ponovo preokretom došli do najuvjerljivije Dambrauskasove pobjede (5:1), kiks na Šubićevcu nije se smio dogoditi.

Foto: Omar Arnau/PIXSELL 18.08.2022., Valencia, Spanjolska - Prva utakmica doigravanja UEFA Konferencijske lige, Villarreal CF - HNK Hajduk. Valdas Dambrauskas Photo: Omar Arnau/PIXSELL/PIXSELL

Posebno se ne smije dogoditi da najskuplja Hajdukova momčad u povijesti zabije gol i potpuno se ugasi. Pamtit će se kako je Dambrauskas plakao od sreće nakon osvojenog Kupa, ali navijači će sigurno dobro pamtiti i zadnjih 20 minuta drugog poluvremena u Šibeniku jer tako kriminalan Hajduk, pa i takav kriminal od nogometa, dugo nisu imali prilike gledati. Ipak su izostali orkestrirani navijački 'napadi' i zahtjevi za smjenama u klubu premorenom takvim rotacijama. Od zadnjeg naslova prvaka 2005. godine kroz klub je prošlo više od 60 trenera, direktora i predsjednika Uprave, a na popisu je od jučer još jedno novo ime. S pravom mnogobrojni navijači Hajduka na društvenim mrežama danas negoduju i postavljaju logično pitanje - zašto Valdas mora otići ako je ovo Hajdukova realnost. Isto smo se pitali i mi, a odgovor je Jakobušić očigledno dobio u svlačionici. Zaključak je da Valdas ne može više pomoći i da ne može dignuti momčad. Bilo je jasno da je Jakobušiću nakon Šibenika prisjelo i odmah je počela potraga za nasljednikom, iako se zna da odlazak trenera za sobom povlači i druge, prije svega direktora Nikoličiusa koji je stvorio Dambrauskasa i doveo ga na Poljud. Nakon što je riješio ključnu dilemu i zadržao direktora bez kojeg Jakobušić ne može, a vjerojatno i ne želi voditi Hajduk, trener je platio glavom i za njim nitko na Poljudu neće naricati.

Novih kandidata ima nekoliko

Tko će ga zamijeniti? Uvelike se priča o Slavenu Biliću koji je slobodan i nije isključeno da bi želio pomoći, ali niz je faktora zbog kojih ta opcija dosad nije bila ozbiljna. Jakobušić i Bilić su izuzetno su dobrim odnosima i često ih viđamo zajedno, naravno da je predsjednik bivšem izborniku već nudio angažman, ali te zajedničke kave zasad nisu podloga za medijsku senzaciju. Nitko ne zna s kim još razgovara Jakobušić, ali očekuje se da će nakon Litavca na Poljud doći domaći trener. Slobodni su primjerice Goran Tomić, Nenad Bjelica i Samir Toplak, iako se za Tomića zna da do kraja sezone ne smije voditi momčad u HNL-u zbog klauzule u ugovoru koji je raskinuo s Rijekom.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 25.08.2022., stadion Poljud, Split - Uzvratna utakmica doigravanja za UEFA Konferencijsku Ligu, HNK Hajduk - Villarreal CF.Slaven Bilic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Jakobušića čeka težak period, a to će ujedno biti i prijelomno razdoblje njegove vladavine. Uskoro će se zbrajati i minusi na računu, jer Hajduk je kupovao, a baš ništa od svoje robe nije prodao. To je veliki uteg za predsjednika koji zna da bez izlaznih transfera ne može preživjeti, ni on kao predsjednik, ni Hajduk kao konkurentan klub. I u tome sigurno leži jedan od čvršćih razloga za otkaz Dambrauskasu.

