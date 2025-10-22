Sergej Jakirović je hit u Engleskoj. Velika priča krije i jedan ne baš dobar podatak...

Hull City, momčad koju vodi Sergej Jakirović, nanizala je tri pobjede u engleskoj drugoj ligi, Championshipu, te sada zauzima sedmo mjesto, s jednakim brojem bodova (18) kao i petoplasirani Charlton Athletic i šestoplasirani Stoke City. Jakiroviću – nema sumnje – sjajno ide u Engleskoj.

Momčadi koje se na kraju prvenstva druge lige plasiraju između između trećeg i šestog mjesta nastupit će u doigravanju za plasman u englesku Premier ligu, no do toga još je dalek put; tek je odigrano 11 od 46 kola. Hull City u prošloj je sezoni na kraju zauzeo tek 21. mjesto i samo zahvaljujući boljoj gol-razlici od Luton Towna nije završio u trećoj ligi. Dakle, sve što se događa ove sezone ukazuje kako je Hull City pod Jakirovićevim vodstvom – preporođen.

Međutim, uspjehe Hull Citya ove sezone prati jedan neugodan statistički podatak: naime, Jakirovićeva momčad ima gol-razliku 19:19, odnosno ima drugu najlošiju obranu u ligi. Više pogodaka od Hulla, čak 22, primio je samo posljednjeplasirani Sheffield Wednesday u deset odigranih utakmica.

U takvoj, šupljikavoj obrani najviše naravno ispašta vratar, u ovom slučaju hrvatski reprezentativac s pretpozivom, 25-godišnji Riječanin Ivor Pandur. Ni kriv, ni dužan Pandur se tako nalazi pri samom vrhu neslavnog poretka vratara koji ove sezone u Championshipu primaju najviše pogodaka: Ethan Horvath iz Sheffield Wednesdaya prima ih 2.1 po utakmici, ali primio ih je samo 17, dok Pandur po utakmici prima 1.7 pogodaka, odnosno primio ih je već 19. Ivor je ove sezone branio u 11 utakmica u prvenstvu i Liga kupu, te je samo u dvije utakmice sačuvao mrežu netaknutom.

Pandur je u Hull City došao u siječnju 2024. godine iz nizozemske Fortune Sittard. U 55 nastupa za Hull City primio je čak 71 pogodak.