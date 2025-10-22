Naši Portali
Liga prvaka

Mourinho je najprije želio dovesti Hrvata, a sada ga očito zanemaruje

UEFA Champions League - Newcastle United v Benfica
Scott Heppell/REUTERS
Autor
Tomislav Dasović
22.10.2025.
u 11:04

Ivanović je kod bivšega trenera Benfice Bruna Lagea – onoga koji ga je i doveo u Benficu - nastupio u osam utakmica i prosječno je igrao dvostruko više nego kod Mourinha

Je li hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović (22) dobro odabrao kada je proteklog ljeta prihvatio ponudu Benfice? Naravno da se Franjo neće požaliti, jer stigao je u veliki europski klub, a belgijski Union uprihodio je od njegovog transfera gotovo 23 milijuna eura. Međutim, situacija u Benfici danas nije ista kao u kolovozu kada je Franjo dolazio, naime, niti je više isti trener na klupi orlova, a onda ni – Franjina minutaža.

Evo, Benfica je u utorak u Ligi prvaka gostovala u Newcastleu i glatko je poražena 0:3, a trener Jose Mourinho Ivanovića je uveo u igru u 63. minuti umjesto ozlijeđenog Dedića. U tom trenutku bilo je 1:0 za domaćina, pa je Mourinho odlučio riskirati i zaigrati s dvojicom napadača, Grkom Pavlidisom i Hrvatom Ivanovićem. Taj ga je rizik koštao s još dva pogotka u mreži. Pa Benfica sada u tri nastupa u Ligi prvaka ima nula bodova na kontu; prije Newcastlea svladali su je Qarabag s 3:2 i Chelsea s 1:0. Dva od ta tri poraza potpisao je Mourinho.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH'

Pritom je u portugalskom prvenstvu nakon osam kola tek trećeplasirana s 18 bodova, dok vodeći Porto ima 22.

A kako Ivanović kotira kod Mourinha? Prije negoli utvrdimo te brojke, evocirat ćemo crticu s početka Mourinhovog boravka u Benfici. Naime, na jednom od prvih treninga Mourinho se obratio Ivanoviću biranim riječima: „Pratio sam te dok sam bio trener Fenerbahčea. Čak sam te želio dovesti u Tursku ovog ljeta”, prepričan nam je taj razgovorčić, što je naravno Ivanoviću ubrizgalo dodatnu injekciju samopouzdanja. Usput, taj transfer nije bio realiziran jer se Mourinho nije uspio plasirati u Ligu prvaka, pa ga je Fener otpustio, a ubrzo nakon toga dobio je posao u Benfici.

A pogledajmo sada Ivanovićevu minutažu u sedam Mourinhovih utakmica u Benfici:

- 20. rujna protiv Afs Futebola (3:0) 71 minuta, 1 gol;

- 23. rujna protiv Rio Avea (1:1) 65 minuta;

- 26. rujna protiv Gil Vicentea (2:1) 22 minute;

- 30. rujna protiv Chelseaja (0:1) 13 minuta;

- 5. listopada protiv Porta (0:0) na klupi cijelu utakmicu;

- 17. listopada protiv Chaveza (2:0) 9 minuta;

- 21. listopada protiv Newcastlea (0:3) 27 minuta.

Prosječna minutaža iznosi mu 29 i pol minuta, što se iz perspektive 22-godišnjeg napadača plaćenog 23 milijuna eura, pritom i hrvatskog reprezentativca, čini – premalo. I jest premalo jer Ivanović je u Benficu došao kao zvijezda belgijske lige, s 21 golom u šampionskom Unionu, dakle kao moćan, potentan, afirmiran europski napadač visoke vrijednosti.

Za usporedbu, kod bivšega trenera Benfice Bruna Lagea – onoga koji ga je i doveo u Benficu - Ivanović je nastupio u osam utakmica i prosječno je igrao dvostruko više nego kod Mourinha: gotovo 63 minute po utakmici.

I još nešto: Franjini konkurenti na poziciji središnjeg napadača su Grk Vangelis Pavlidis, koji već ima 17 nastupa ove sezone, uz devet pogodaka, te 23-godišnji Portugalac Henrique Araujo, koji ima samo osam nastupa.

