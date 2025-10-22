Mourinho je najprije želio dovesti Hrvata, a sada ga očito zanemaruje

Je li hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović (22) dobro odabrao kada je proteklog ljeta prihvatio ponudu Benfice? Naravno da se Franjo neće požaliti, jer stigao je u veliki europski klub, a belgijski Union uprihodio je od njegovog transfera gotovo 23 milijuna eura. Međutim, situacija u Benfici danas nije ista kao u kolovozu kada je Franjo dolazio, naime, niti je više isti trener na klupi orlova, a onda ni – Franjina minutaža.

Evo, Benfica je u utorak u Ligi prvaka gostovala u Newcastleu i glatko je poražena 0:3, a trener Jose Mourinho Ivanovića je uveo u igru u 63. minuti umjesto ozlijeđenog Dedića. U tom trenutku bilo je 1:0 za domaćina, pa je Mourinho odlučio riskirati i zaigrati s dvojicom napadača, Grkom Pavlidisom i Hrvatom Ivanovićem. Taj ga je rizik koštao s još dva pogotka u mreži. Pa Benfica sada u tri nastupa u Ligi prvaka ima nula bodova na kontu; prije Newcastlea svladali su je Qarabag s 3:2 i Chelsea s 1:0. Dva od ta tri poraza potpisao je Mourinho.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pritom je u portugalskom prvenstvu nakon osam kola tek trećeplasirana s 18 bodova, dok vodeći Porto ima 22.

A kako Ivanović kotira kod Mourinha? Prije negoli utvrdimo te brojke, evocirat ćemo crticu s početka Mourinhovog boravka u Benfici. Naime, na jednom od prvih treninga Mourinho se obratio Ivanoviću biranim riječima: „Pratio sam te dok sam bio trener Fenerbahčea. Čak sam te želio dovesti u Tursku ovog ljeta”, prepričan nam je taj razgovorčić, što je naravno Ivanoviću ubrizgalo dodatnu injekciju samopouzdanja. Usput, taj transfer nije bio realiziran jer se Mourinho nije uspio plasirati u Ligu prvaka, pa ga je Fener otpustio, a ubrzo nakon toga dobio je posao u Benfici.

VEZANI ČLANCI:

A pogledajmo sada Ivanovićevu minutažu u sedam Mourinhovih utakmica u Benfici:

- 20. rujna protiv Afs Futebola (3:0) 71 minuta, 1 gol;

- 23. rujna protiv Rio Avea (1:1) 65 minuta;

- 26. rujna protiv Gil Vicentea (2:1) 22 minute;

- 30. rujna protiv Chelseaja (0:1) 13 minuta;

- 5. listopada protiv Porta (0:0) na klupi cijelu utakmicu;

- 17. listopada protiv Chaveza (2:0) 9 minuta;

- 21. listopada protiv Newcastlea (0:3) 27 minuta.

Prosječna minutaža iznosi mu 29 i pol minuta, što se iz perspektive 22-godišnjeg napadača plaćenog 23 milijuna eura, pritom i hrvatskog reprezentativca, čini – premalo. I jest premalo jer Ivanović je u Benficu došao kao zvijezda belgijske lige, s 21 golom u šampionskom Unionu, dakle kao moćan, potentan, afirmiran europski napadač visoke vrijednosti.

Za usporedbu, kod bivšega trenera Benfice Bruna Lagea – onoga koji ga je i doveo u Benficu - Ivanović je nastupio u osam utakmica i prosječno je igrao dvostruko više nego kod Mourinha: gotovo 63 minute po utakmici.