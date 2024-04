Jakirović već dugo spašava živu glavu. Pobjedom nad Hajdukom opravdao je ostanak na klupi

Više puta se o Sergeju Jakiroviću govorilo kao o bivšem treneru Dinama , jednom je i sam glasno razmišljao o odlasku, nakon debakla s Ballkanijem, treslo mu se i nakon Lokomotive, bivši Izvršni odbor i Uprava više su puta razmišljali o smjeni trenera nezadovoljni igrama i rezultatima.

Koliko znamo, bio bi bivši, no u klubu nisu pronašli zamjenu, trenera koji bi im odgovarao, a s druge strane kad su već morali platiti otpremnine Anti Čačiću i Igoru Bišćanu, previše bi im bila još jedna takva isplata uz koju bi morali platiti i novog trenera. Jakirović je tako preživljavao te na kraju doveo Dinamo do proljeća u Europi u kojem je napravio dobre rezultate, izbacio favorizirani Betis, pobijedio PAOK u Zagrebu, pa ispao u Solunu sa skandaloznih 1:5. No, na kraju su to bili zadovoljavajući europski rezultati kakvima bi se još kako ponosili naši ostali klubovi.

Debakl protiv Lokomotive

U HNL-u se očekivalo više, ali kad se pogleda samo ovaj drugi dio prvenstva, onda je osim početnog strašnog poraza od Lokomotive 0:3, sve drugo bilo vrlo dobro, slavio je nad Istrom i Goricom, pa remizirao s lokosima, pobijedio Varaždin, Rijeku, remizirao u Osijeku, pobijedio Slaven Belupo i Rudeš, uz otegotnu okolnost što je u to vrijeme igrao i teške europske utakmice.

I sad je došao šlag na tortu, pobjeda nad Hajdukom u Splitu u velikom derbiju za koji je velika većina ustvrdila da će biti kraj za jedan klub u utrci za naslov prvaka, ali i da će jedan od trenera, Dinama i Hajduka, zacijelo dobiti otkaz. Jakirović ga sigurno neće dobiti, on je ovom pobjedom pred punim Poljudom zadržao Dinamo u lijepoj prilici da se okiti naslovom prvaka. Jakirović je tako pokazao da je zaslužio ostanak na klupi i kad plavi nisu izgledali nimalo dobro, očito je da smjene trenera nisu baš uvijek najbolje rješenje, nekad treba i strpljenja.

Jakirović još nije ni blizu završetku posla, čeka ga još puno izazova, plavima niti jedna utakmica nije bezazlena, ali zasad stoje prilično dobro. Rijeka je još uvijek prva s bodovnom prednosti čak ako Dinamo upiše i tri boda u zaostaloj utakmici s Varaždinom (igra se 17. travnja). Rijeku se hvali na sva usta, potpuno opravdano jer doista igraju i lijepo, učinkovito i efikasno, no da Dinamo s Jakirovićem nije uopće loš, govori statistika. Naime, Dinamo je s njim na klupi u HNL-u u prosjeku osvajao 2,21 bod po utakmici i po tome je potpuno izjednačen s trenerom Rijeke Željkom Sopićem, a vodili su isti broj utakmica u HNL-u (24).

Ono što se može zamijetiti je da Jakiroviću više odgovaraju zahtjevniji suparnici, imali smo pravo kad smo očekivali da će protiv Hajduka igrati slično partijama protiv Betisa i PAOK-a, s čvrstim srednjim blokom. I to plavi rade dobro, tako su potpuno zaustavili Hajduk, te sjajnim potezom Petkovića stigli do slavlja i možda krucijalne pobjede. A Poljud valjda odgovara Jakiroviću, ovo mu je peti put da slavi na tom stadionu i to s pet različitih klubova. Kao trener Sesveta, slavio je nad drugom momčadi Hajduka u drugoj ligi, slavio u prijateljskoj utakmici protiv prve momčadi bijelih vodeći Zrinjski, pobijedio ih i kao trener Gorice, pa onda na klupi Rijeke i sad kao strateg Dinama.

Ponovno će igrati pragmatično

Pred Dinamom je sada novi izazov, već u srijedu igra ponovno s Hajdukom na Poljudu, sad je riječ o polufinalu kupa. Plavi u tu utakmicu ulaze sa psihološkom prednosti nakon subotnje pobjede, no neće im ponovno biti lako bez obzira na to igrao Livaja za Hajduk ili ne. Porazom u prvenstvu Hajduk bi sad sve karte mogao baciti baš na kup iako plavi žele dvostruku krunu, žele kup koji nisu osvojili od 2021.

– Morat ćemo u srijedu biti još bolji da bismo slavili – ustvrdio je trener Dinama nakon pobjede u Splitu.

Prilično je izvjesno da će plavi ponovno igrati slično, pragmatično i da neće jurnuti kao što nisu ni u prvenstvu, no sad ipak mogu igrati slobodnije jer su važniji posao napravili, za razliku od Hajduka koji mora spašavati sezonu, barem u kupu, iako matematički još u prvenstvu nije otpisan.

