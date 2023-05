Jakirović: 'Odlazi Frigan u Dinamo, a zabija golove za Rijeku. Nije ništa službeno!'

U 36. kolu HNL-a susreću se Dinamo i Rijeka. "Modri" su već osigurali naslov prvaka, a Riječani, trenutno četvrtoplasirani, trebaju svaki bod kako bi osigurali nastup na europskim natjecanjima. Jedan bod dijeli ih od Osijeka koji je treći na ljestvici, ali ima i jednu utakmicu više. Samo su tri boda ispred Istre na petom mjestu.

Sergej Jakirović je odigrao bitnu ulogu u napretku Rijeke i njenom putu ka Europi. Međutim, njegov učinak protiv Dinama ne ide Rijeci na ruku. Osam puta je igrao protiv momčadi s Maksimira, osam puta je izgubio. Zadnji put u ožujku.

"Imam savršen omjer s Dinamom, ali u Dinamovu korist! Osam poraza od Dinama u osam utakmica i normalno da me to kopka. Dinamo je momčad koja kazni i sitne pogreške. Nadam se da ćemo u nedjelju to promijeniti da i ja skinem taj peh s njima", rekao je Jakirović za medije.

"Treba vjerovati u svoje mogućnosti bez obzira na snagu protivnika. Istina je da stalno igramo na maksimalnom broju okretaja, ali pokazali smo da možemo igrati protiv svakoga. U dijelovima utakmice možemo čak i dominirati protiv Dinama tako da me jako zanima kako ćemo odigrati u nedjelju. Naravno, igračima je iscrpno objašnjeno da Dinamu ne smiju pokloniti baš ništa", govori trener.

Posljednjih dana još jedna tema veže Dinamo i Rijeku uz nedjeljni susret, a to je transfer Matije Frigana. Predstavnici dvaju klubova sastali su se i dogovarali razmjenu.

"Odlazi Frigan u Dinamo od prosinca, a zapravo je stalno u Rijeci i zabija golove za Rijeku. Nije ništa službeno. Ako i kada bude nešto službeno, klub će ti objaviti i očitovati se. Nećemo valjda dva kola prije kraja pričati o tome tko nam možda dolazi, a tko možda odlazi", upitno će Jakirović.

"Što se Frigana, tiče ja mislim da je samo stvar tehnike realizacije transfera jer ponuda već imamo dosta i bit će ih još. Predobro igra da bi to prošlo ispod radara. A mi već tražimo nova rješenja", zaključuje trener Rijeke.