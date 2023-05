Leko: 'Želimo odigrati dobru partiju i pobijediti, no sve je u službi finala Kupa'

Ovog se vikenda igraju utakmice predzadnjeg, 35. kola HNL-a. Prva je na redu ona između Hajduka i Slaven Belupa u 16 sati. Hajduk će zasigurno biti drugi na ljestvici pa mogu igrati nešto rasterećenije. Međutim, u srijedu će u Rijeci igrati finale Kupa, na što bi mogli usmjeriti više energije.

Trener Hajduka Ivan Leko na konferenciji za medije najavio je nadolazeću utakmicu i govorio o sastavu koji će izaći na koprivnički teren. "S ozlijeđenima nema velikih promjena. Pričamo čak i previše otvoreno o tome tko će igrati. Sve je u službi finala Kupa, tako je i za ovu utakmicu", rekao je Leko.

Ozlijeđeni Luka Vušković odradio je par treninga i bit će s momčadi, ali nije "ni blizu onoga gdje je bio prije mjesec dana", rekao je trener. Istaknuo je i kako je zadovoljan igrom Pukštasa i Krovinovića kojima će ovo biti treća utakmica u kojoj igraju skupa u veznom redu. Govorio je i o protivniku koji se natječe za četvrto mjesto u poretku.

"Očekujem ekipu koja dominira u duelima i broju oduzetih lopti u ligi. Imaju stabilnu obranu i pobjednički karakter, imaju nekoliko igrača koji svima mogu napraviti problem. Važno je biti miran i stabilan te efikasan kad se otvori prilika. Hajduk već 20-30 godina teško pobjeđuje u Koprivnici. Znamo gdje idemo, znamo protivnika. Pokušavamo anticipirati što se može dogoditi i želimo odigrati dobru partiju i pobijediti.", govori trener Hajduka.

Leko je posebnu pažnju svrnuo ne finale Kupa. "Finale Kupa je najbitnije, ali postoji način na koji trebaš doći do finala Kupa. Moraš paziti na sebe, dobro se hraniti, odmarati... Finale Kupa je na jednu utakmicu i nije sve do kvalitete, nego i do sreće. Ako zaslužiš, Bog će te pogledati", objašnjava Leko.

Dotakao se i navijača koji su već pokupovali karte za finalnu utakmicu. "To nam je motiv, ali i odgovornost. Malo je klubova u Europi koji imaju toliko onih koji žive za klub", zaključio je.