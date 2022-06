Jaka Mađarska zaustavila energičnu Hrvatsku na putu do europske bronce

Posljednjeg dana Europskog judo prvenstva u Poreču, kadetska reprezentacija Hrvatske nastupila je na timskom natjecanju. Nakon pobjede protiv Grčke bolji su bili reprezentativci Azerbajdžana i Mađarske.

Timsko natjecanje izvlači najbolje od svih hrvatskih sportaša, a tako je i u judu. Velika želja da se Europsko prvenstvo za kadete završi s osvojenom medaljom dodatno je pojačalo intenzitet kojim su hrvatske judašice i judaši ulazili u borbe te nas dovelo na prag finalnog bloka.

Na početku dana, s uvjerljivih 4:1 Hrvatska je pobijedila Grčku, reprezentaciju u kojoj ima i judoka porijeklom iz Gruzije, što samo govori o kvaliteti prvog protivnika. Na krilima glasnih navijača, uspjehe su upisali Laura Barišić (do 48 kg), Petar

Mijić (do 60 kg), Marta Voraček (do 63 kg) i Bruno Rozga (do 81 kg). Sljedeći uspjeh značio bi i plasman u polufinale, ali reprezentacija Azerbajdžana je od početka pokazala kako su, u ovom trenutku, korak ispred naših. Pokazuje to i ljestvica najuspješnijih država na ovom prvenstvu, na kojoj Azerbajdžan drži drugo mjesto, ispred nedodirljive Francuske. I to

sa tri zlata, jednim srebrom i četiri bronce. Dosta uvjerljivih 0:4 za odlazak Hrvatske u repasaž i dvoboj s Mađarskom.

Kako je Azerbajdžan krenuo protiv nas, tako su hrvatske judoke krenule protiv Mađarske. Nika Slaček (do 63 kg) je nakon velikog truda u “golden scoreu” pobijedila Botzheim, da bi Ivan Brnada (do 81 kg) krasnim ipponom “riješio” europskog viceprvaka Adama Majora. Nadovezala se i Marćelina Vranješ (preko 63 kg) dominantnom pobjedom, u samo 23 sekunde, protiv Perlaki i

došli smo na pobjedu do plasmana u finalni blok. Međutim, Mađari se nisu predavali, a Laura Barišić (do 48 kg), Petar Mijić (do

60 kg) i Marko Božić (preko 81 kg) nisu uspjeli dovršiti ukupnu pobjedu te je na 3:3 ždrijeb odlučivao o kategoriji koja će ponovnom borbom odlučiti ukupnog pobjednika.

Veliki ekran je pokazao kategoriju do 48 kg, Laura Barišić je u “golden scoreu” dala sve od sebe, ali Veg je uspjela wazarijem

donijeti Mađarskoj četvrti bod i prolaz u borbu za broncu.

- Koliko uzbuđenja i emocija! Nakon dvoboja s Mađarskom svi smo bili u suzama, ali i puni ponosa jer su ovi mladi judaši i judašice pokazali koliko napreduju. Postali su pravi tim i pokazali da smo na putu da i za 5-6 godina imamo ozbiljan juniorski, a zatim i seniorski tim. Idemo dalje, samo kvalitetnim treninzima i korištenjem odličnih uvjeta u Poreču i jako kvalitetnog rada Hrvatskog judo saveza, možemo i hoćemo napredovati - prokomentirao je Boško Rozga, izbornik hrvatske kadetske reprezentacije, nakon završetka nastupa hrvatskih predstavnika na ovogodišnjem Europskom prvenstvu za kadete u Poreču.