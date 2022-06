Vranješ i Rozga došli najbliže borbi za medalju u Poreču

Trećeg dana Europskog judo prvenstva za kadete u Poreču nastupilo je šest hrvatskih predstavnika, a najbliže borbi za medalju došli su Marćelina Vranješ, preko 70 kilograma, te Bruno Rozga, do 81 kilograma.

U subotu, posljednjeg dana individualnog natjecanja, Sara Šančić (do 70 kg) je izgubila od Litavke Navickaite, dok je bolje prošla Marćelina Vranješ, koja je slavila protiv druge Litavke Stasiulyte. Ulaskom u četvrtfinale, Vranješ je došla na korak do borbe za medalju. Tražila je plasman u polufinale protiv Cancan, ali je Francuskinja iskoristila svoje prilike i ipponom prošla, a zatim završila u borbi za broncu.

Nažalost, taj ishod nije pošao za rukom Vranješ, koja je u repasažu slavila protiv Simović iz BiH da bi ju u borbi za finalni blok svladala Ukrajinka Semčenko.

S puno energije ušli su i judaši u natjecanje. Bruno Rozga (do 81 kg) je pobijedio Luksemburžanina Weltera, kao i Marko Božić (do 90 kg) Slovenca Razgoršeka te Goran Višnjić (do 90 kg) protiv Gruzijca Alapišvilija. U nastavku natjecanja sva trojica su upisali poraze, a Višnjić i Rozga su imali šanse kroz repasaž doći do bronce. Višnjić je zapeo protiv Nijemca Dukowa, dok je Rozga bio blizu pobjede protiv Austrijanca Proella. U izjednačenoj borbi Proell se bolje snašao u “golden scoreu” i prošao dalje.

Ivan Brnada (do 81 kg) je krenuo wazarijem protiv Kraaka, ali Nizozemac hvata ritam i na kraju prolazi dalje.

- Najviše smo očekivali od trećeg dana i iako smo ostvarili jedan plasman, 7. mjesto, sportska želja je uvijek medalja. Vidjelo se i danas koliko su nam kadeti napredovali u godinu dana, nedostajalo je iskustva, nekad i strpljenja, a najbliže borbama za broncu su bili Marćelina Vranješ i Bruno Rozga. Međutim, i svi drugi su dali sve od sebe, ali danas kao da nije bio naš dan. Sutra nas očekuje timsko natjecanje u kojem borci često znaju dati i više od svojih objektivnih mogućnosti i zato se veselimo novom nastupu reprezentacije - rekao je izbornik kadetske reprezentacije, Boško Rozga.

Judaška uzbuđenja, u dvorani Intersport, nastavljaju se i u nedjelju, kada se od 10 sati održava timsko natjecanje u kojem Hrvatsku očekuje dvoboj s Grčkom. Ulaznice za nedjeljni program se mogu nabaviti na sustavu za ulaznice Entrio.hr.