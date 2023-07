Izbornik Srbije: U ovom klubu ne mogu igrati Hrvati i muslimani

Jedan od najboljih košarkaša svijeta Nikola Jokić odlučio je da neće igrati za Srbiju na Svjetskom prvenstvu koje počinje koncem kolovoza.

Jokić je odlučio uzeti odmor nakon naporne NBA sezone u kojoj je prvi put u karijeri postao prvak najjače lige svijeta.

Ova je odluka izazvala puno reakcija u Srbiji, a oglasio se i izbornik tamošnje reprezentacije Svetislav Pešić. Postavilo se pitanje treba li pozvati stranog igrača u reprezentaciju.

- Posljednjih dana zovu me prijatelji i pitaju hoću li uzeti stranca. To je kao kao što u Zvezdi ne mogu igrati muslimani ili Hrvati, a ovdje stranci. Za sada nećemo zvati strance, vjerojatno dok sam ja trener reprezentacije neće biti stranaca. Nikad ne reci nikad, ne zato što sam ja protiv stranaca, baš naprotiv, ali jednog dana će se to dogoditi. Košarka je globalni sport, a mi živimo u globalnom svijetu - rekao je Pešić.